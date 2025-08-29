Accordi con l’UE: riuscita l’iniziativa che chiede che anche i Cantoni abbiano voce in capitolo

Altri sviluppi Qui Svizzera È morta Esther Grether, imprenditrice miliardaria e collezionista Questo contenuto è stato pubblicato al È morta Esther Grether, imprenditrice miliardaria e collezionista d'arte, per decenni alla testa dell'impresa famigliare Doetsch Grether, nota fra l'altro per il medicinale Neo-Angin e per i preservativi Ceylor. Di più È morta Esther Grether, imprenditrice miliardaria e collezionista

Il piano d'azione di Berna per arginare la diffusione del coleottero giapponese

Per arginare la progressiva diffusione del temuto coleottero giapponese, l'Ufficio federale dell'agricoltura ha istituito zone infestate e zone cuscinetto in Ticino e Vallese e solo cuscinetto nel Cantone dei Grigioni.

Finanziamento dei partiti, leggero calo nel 2024

I partiti svizzeri hanno dichiarato finanziamenti per un totale di 22,4 milioni di franchi nel 2024.

La Fifa perde una causa milionaria contro Blatter e Kattner

Gli ex alti dirigenti della Fifa Joseph Blatter e Markus Kattner non sono tenuti a restituire alla Federazione internazionale di calcio né i bonus intascati tra il 2010 e il 2013 né quello di 23 milioni di franchi versato a un altro funzionario della Fifa.

Ombre sull'economia svizzera

Il barometro del Centro di ricerca congiunturale del Politecnico federale di Zurigo (KOF) è sceso in agosto ai minimi da aprile.

Jungfraujoch: è record di affluenza, superati i numeri pre-Covid

Affluenza record sullo Jungfraujoch, luogo faro delle Alpi bernesi: nel primo semestre 472'700 persone sono state trasportate con la ferrovia di montagna verso la stazione a quota 3454 metri, che è la più alta del continente.

A Giuliano da Empoli il Premio culturale Leenaards 2025

Lo scrittore, saggista e consigliere politico Giuliano da Empoli sarà insignito del Premio culturale Leenaards 2025, dotato di 30'000 franchi.

Argovia, la 14enne che ha ucciso una 15enne lo ha fatto con due coltelli

Nel delitto di Berikon (AG), in cui lo scorso maggio una 14enne ha ucciso una sua amica 15enne, l'omicidio è avvenuto con diverse pugnalate inferte utilizzando due diversi coltelli. Secondo la procura, non vi sono indizi di violenze reciproche.

Banche svizzere, le prospettive occupazionali sono ai massimi da 10 anni

Prospettive occupazionali ottimistiche per chi lavora o vuole lavorare in banca: il 96% degli istituti membri dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) prevede un organico costante o in aumento. Si tratta del valore più alto degli ultimi dieci anni.