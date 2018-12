Nonostante l’intervento dei sanitari la bambina è deceduta nel corso della serata di venerdì. Un’inchiesta è stata disposta per accertare le cause dell’incidente mortale.

Bimba muore su una pista da sci a Lenk 29 dicembre 2018 - 18:45 Un incidente su una pista da sci nella località turistica di Lenk, nel Canton Berna, è costata la vita a una bimba di quattro anni. La piccola, residente nella regione, si era scontrata con un altro sciatore intorno alle 14.30 di giovedì sopra la stazione intermedia di Metsch. Le sue condizioni sono subito apparse estremamente gravi, tanto che i soccorritori hanno provveduto al suo trasporto urgente in elicottero in ospedale. Nonostante l’intervento dei sanitari la bambina è deceduta nel corso della serata di venerdì. Un’inchiesta è stata disposta per accertare le cause dell’incidente mortale.