Sempre più persone dal medico per l’influenza stagionale

Questo contenuto è stato pubblicato al Il presidente del Centro Gerhard Pfister lascerà la prossima estate la carica che ricopre dal 2016. Lo ha annunciato lui stesso lunedì a Berna, in occasione del tradizionale discorso dell'Epifania del suo partito.

Questo contenuto è stato pubblicato al I formaggi con un'indicazione geografica protetta (IGP) ottengono supplementi di prezzi più elevati per le importazioni e le esportazioni rispetto ai prodotti senza protezione.

Questo contenuto è stato pubblicato al Il CEO del Gruppo Migros Mario Irminger avrebbe voluto una riduzione ancora maggiore del limite di esenzione dall'IVA per le merci comprate oltre confine: "Una riduzione a 50 franchi sarebbe stata ideale", ha dichiarato in un'intervista ai giornali del gruppo CH Media.

Questo contenuto è stato pubblicato al I fatturati del commercio al dettaglio in novembre in Svizzera hanno approfittato del rincaro mettendo a segno un aumento dello 0,8% su base annua, rende noto l'Ufficio federale di statistica (UST).

Questo contenuto è stato pubblicato al Due persone sono morte nei Grigioni negli scorsi giorni in seguito a incidenti avvenuti sulle piste da sci. Un'altra è deceduta nel canton Berna dopo aver urtato il cavo di uno spazzaneve.

Marco Odermatt e Lara Gut-Behrami sportivi dell’anno

Questo contenuto è stato pubblicato al Bisognava essere sciatori per sperare di vincere i titoli più prestigiosi agli Sports Awards di Zurigo. E così è stato per Marco Odermatt e Lara Gut-Behrami che, come l'anno scorso, sono stati eletti sportivo e sportiva dell'anno.

