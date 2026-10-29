Indagato per abuso di potere l’ambasciatore serbo in Svizzera
Il ministro degli esteri serbo e dieci ambasciatori, compreso quello in Svizzera, sono oggetto di un'indagine preliminare per presunti abusi legati alle elezioni, accuse che vengono definite "una caccia alle streghe".
La procura serba per la criminalità organizzata ha aperto delle indagini preliminari nei confronti del ministro degli affari esteri, Marko Djuric, e di dieci ambasciatori della Serbia, tra cui quello di stanza in Svizzera, Ivan Trifunovic.
Lo riferiscono giovedì la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, il Bund e il Tages-Anzeiger. L’inchiesta riguarda accuse di abuso di potere, violazione del diritto di voto e ostacolo al corretto svolgimento delle elezioni. In Svizzera, si tratterebbe di richieste d’iscrizione alle liste elettorali respinte.
Queste accuse sono “totalmente false e infondate e possono essere descritte solo come una caccia alle streghe”, dichiara Trifunovic ai quotidiani. L’ambasciatore sta valutando di intraprendere un’azione legale contro le persone che hanno sporto denuncia.
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