Indagato per abuso di potere l’ambasciatore serbo in Svizzera

Accusato d'irregolarità elettorali: l'ambasciatore serbo a Berna Ivan Trifunovic. berne.mfa.gov.rs

Il ministro degli esteri serbo e dieci ambasciatori, compreso quello in Svizzera, sono oggetto di un'indagine preliminare per presunti abusi legati alle elezioni, accuse che vengono definite "una caccia alle streghe".

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Keystone-ATS

La procura serba per la criminalità organizzata ha aperto delle indagini preliminari nei confronti del ministro degli affari esteri, Marko Djuric, e di dieci ambasciatori della Serbia, tra cui quello di stanza in Svizzera, Ivan Trifunovic.

Lo riferiscono giovedì la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, il Bund e il Tages-Anzeiger. L’inchiesta riguarda accuse di abuso di potere, violazione del diritto di voto e ostacolo al corretto svolgimento delle elezioni. In Svizzera, si tratterebbe di richieste d’iscrizione alle liste elettorali respinte.

Queste accuse sono “totalmente false e infondate e possono essere descritte solo come una caccia alle streghe”, dichiara Trifunovic ai quotidiani. L’ambasciatore sta valutando di intraprendere un’azione legale contro le persone che hanno sporto denuncia.

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