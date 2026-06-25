Incontro tecnico USA-Iran a fine giugno in Svizzera

Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio. Keystone-SDA

Un meeting tecnico tra Stati Uniti e Iran si terrà in Svizzera a fine mese, come confermato dal segretario di Stato USA, il quale ha garantito un "completo allineamento" con gli alleati del Golfo.

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Keystone-ATS

Un incontro tecnico con la parte iraniana è previsto per il 29 o 30 giugno in Svizzera. È quanto ha affermato mercoledì il segretario di Stato statunitense Marco Rubio, in visita in Kuwait. Gli Stati Uniti saranno “completamente allineati” con i loro alleati del Golfo nelle discussioni, ha aggiunto.

Prima di una riunione con i membri del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG), Marco Rubio ha dichiarato che gli Stati Uniti vogliono “discutere con loro di ogni decisione presa riguardo” al negoziato in corso con Teheran.

Per quanto concerne lo stretto di Hormuz, punto controverso di queste trattative, il segretario di Stato ha sottolineato che nessun altro Paese oltre all’Iran sostiene l’imposizione di tariffe per il transito.

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