Incontro Svizzera-Finlandia sulla sicurezza europea

Cassis e Valtonen discutono di sicurezza in Europa Keystone-SDA

In occasione del centenario delle relazioni diplomatiche, Ignazio Cassis e la sua omologa finlandese Elina Valtonen hanno discusso di sicurezza europea, della guerra in Ucraina e del ruolo dell'OSCE.

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Keystone-ATS

Il capo della diplomazia elvetica, Ignazio Cassis, ha ricevuto giovedì la sua omologa finlandese Elina Valtonen per un pranzo di lavoro incentrato sulla sicurezza nel Vecchio continente e la situazione in Ucraina.

Si è anche discusso del ruolo dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), istanza presieduta quest’anno dalla Svizzera, nel caso in cui si giunga a una soluzione negoziata della guerra di Mosca contro Kiev.

L’incontro s’inserisce nel quadro del centenario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, spiega una nota odierna del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Cassis e Valtonen hanno elogiato l’eccellenza dei loro legami economici, scientifici e tecnologici, sottolineando in particolare la loro collaborazione nell’ambito dei 381 progetti del programma di ricerca dell’UE, Orizzonte.

Di fronte alle minacce ibride e alle recenti violazioni dello spazio aereo europeo, i due ministri hanno discusso dell’architettura di sicurezza continentale e degli sforzi di pace in Ucraina.

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