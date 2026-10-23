Incontro Svizzera-Finlandia sulla sicurezza europea
In occasione del centenario delle relazioni diplomatiche, Ignazio Cassis e la sua omologa finlandese Elina Valtonen hanno discusso di sicurezza europea, della guerra in Ucraina e del ruolo dell'OSCE.
Il capo della diplomazia elvetica, Ignazio Cassis, ha ricevuto giovedì la sua omologa finlandese Elina Valtonen per un pranzo di lavoro incentrato sulla sicurezza nel Vecchio continente e la situazione in Ucraina.
Si è anche discusso del ruolo dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), istanza presieduta quest’anno dalla Svizzera, nel caso in cui si giunga a una soluzione negoziata della guerra di Mosca contro Kiev.
L’incontro s’inserisce nel quadro del centenario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, spiega una nota odierna del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).
Cassis e Valtonen hanno elogiato l’eccellenza dei loro legami economici, scientifici e tecnologici, sottolineando in particolare la loro collaborazione nell’ambito dei 381 progetti del programma di ricerca dell’UE, Orizzonte.
Di fronte alle minacce ibride e alle recenti violazioni dello spazio aereo europeo, i due ministri hanno discusso dell’architettura di sicurezza continentale e degli sforzi di pace in Ucraina.
Articoli più popolari
In conformità con gli standard di JTI
Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.