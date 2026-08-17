Incidente di carrozza in Val Roseg, aperta indagine per omicidio colposo

Incidente Val Roseg, aperta indagine per omicidio colposo Keystone-SDA

Una persona è indagata per omicidio colposo a seguito del tragico incidente avvenuto sabato in Val Roseg, quando una 73enne ha perso la vita dopo che delle carrozze sono uscite di strada. Oggi il servizio con le carrozze "omnibus" in Val Roseg è stato sospeso.

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Keystone-ATS

La Procura pubblica grigionese ha aperto un’inchiesta a seguito dell’incidente avvenuto due giorni fa sul territorio del Comune di Pontresina. L’ipotesi di reato è di omicidio colposo, ha affermato la magistratura confermando una notizia anticipata oggi dalla RSI. Per l’indagato vige la presunzione di innocenza.

Servizio “omnibus” sospeso oggi in Val Roseg

Tornando all’incidente: sabato un gruppo di 40 persone stava tornando in carrozza a Pontresina dopo una gita. Il gruppo era composto da due convogli di carrozze trainate da cavalli. Su un tratto di strada in discesa uno dei cocchieri si è accorto che la potenza dei freni era insufficiente. Nel tentativo di dirigersi verso un’area più pianeggiante, uno dei cavalli è caduto, facendo perdere la manovrabilità della carrozza. Questa si è scontrata violentemente contro un albero. Una donna di 73 anni ha subito ferite mortali; altre dodici persone sono state trasportate in ospedale con tre elicotteri e quattro ambulanze.

Al momento non ci sono aggiornamenti sulle condizioni dei feriti. Il cavallo che è caduto non ha riportato lesioni gravi, ha detto un portavoce della Polizia cantonale grigionese a Keystone-ATS. Secondo la polizia, il cavallo ha solo “subito ferite superficiali”.

In Val Roseg oggi non viaggeranno le cosiddette carrozze “omnibus”, ovvero il servizio che viaggia secondo orario. La decisione di interrompere la circolazione non è stata presa dalle autorità cantonali. I giri organizzati da fornitori privati continuano invece a transitare.

Uno degli incidenti più gravi con carrozze

L’incidente avvenuto nella Val Roseg è uno dei più gravi incidenti con carrozze registrati negli ultimi 12 anni in Svizzera.

Nel 2015, a Osterfingen (SO), una carrozza con 16 passeggeri precipitò lungo un pendio. Dieci persone rimasero ferite, un cavallo morì. Nel 2020, a Brittnau (AG), una carrozza con sette passeggeri si rovesciò su un sentiero boschivo, ferendo cinque persone. Nel 2014, a Villigen (AG), una mezzo simile si capovolse dopo che gli animali si spaventarono. Due persone rimasero ferite. Nel 2018, a Kriens (LU), vi fu un incidente lungo un ripido sentiero boschivo, con ferimento del cocchiere.

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