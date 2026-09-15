Incendio di Thusis, disposti tre mesi di carcerazione preventiva

Nel rogo hanno perso la vita cinque persone. Keystone-SDA

È in carcerazione preventiva la persona accusata di omicidio colposo plurimo per l'incendio che ad agosto ha causato cinque morti in un edificio a Thusis.

Condividi

2 minuti

Keystone-ATS

La persona accusata di omicidio colposo plurimo e lesioni personali colpose plurime in relazione all’incendio di Thusis, che il 21 agosto ha causato la morte di cinque persone, si trova ancora in carcerazione preventiva. Questa è stata fissata al momento per tre mesi, ha dichiarato il Ministero pubblico a Keystone-ATS. La detenzione preventiva è stata disposta il 26 agosto.

Stando al Codice di procedura penale, questa misura viene adottata nel caso l’imputato sia gravemente indiziato di un crimine o di un delitto e vi è da temere che si sottragga a un procedimento penale o a una sanzione, influenzi persone o inquini le prove, minacci la sicurezza commettendo altri reati gravi.

L’incendio è scoppiato il 21 agosto poco dopo mezzanotte al secondo piano di un edificio a Thusis, dove alloggiavano prevalentemente persone sole provenienti da diverse nazioni, stando alle informazioni della Polizia cantonale dei Grigioni. In totale, in 14 sono riusciti a mettersi in salvo. Cinque persone – una 32enne portoghese, un 35enne rumeno, un altro rumeno di 44 anni e un 57enne bulgaro – hanno invece perso la vita.

A causa del crollo della tromba delle scale, è stato necessario aprire il tetto con una gru per poter effettuare le operazioni di spegnimento. Al piano terra dell’edificio si trovava un ristorante.

Articoli più popolari

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative