Inaugurato il treno diretto da Milano a Bruxelles

Un nuovo treno notturno per Bruxelles Lapresse

È stato inaugurato un nuovo treno notturno diretto che collega Milano a Bruxelles tre volte a settimana, attraversando la Svizzera con fermate a Lugano, Bellinzona e Aarau.

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Keystone-ATS

Il segnale sonoro della locomotiva e i passeggeri che salutano dai finestrini. Sulla banchina, ministri e ambasciatori per accogliere il primo arrivo nella stazione di Bruxelles del treno notturno diretto che da oggi connette l’Italia al cuore dell’Europa con fermate in Svizzera, tra cui Lugano.

Il treno della cooperativa European Sleeper è partito ieri pomeriggio dalla stazione Porta Garibaldi di Milano e, dopo aver attraversato quattro Paesi, è arrivato nella stazione di Bruxelles Midi alle 12.12 con circa 30 minuti di ritardo rispetto al previsto.

Le partenze da Milano verso Bruxelles sono in programma tre volte a settimana, di mercoledì, venerdì e domenica, sempre in orario pomeridiano e con arrivo nella tarda mattinata nella capitale europea. Da Bruxelles, il treno notturno diretto partirà poco dopo le 18 tutti i giovedì, sabato e lunedì. Le fermate, partendo dall’Italia, sono Como, Lugano, Bellinzona e Aarau, Colonia e Aquisgrana in Germania e Bruxelles in Belgio. Da metà dicembre verranno aggiunte Eindhoven e Breda nei Paesi Bassi.

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