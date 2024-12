Inaugurata nell’Oberland bernese la funivia più ripida del mondo

Un'esperienza da brividi. Schilthornbahn AG

La funivia che collega Stechelberg allo Schilthorn, con il suo ristorante girevole Piz Gloria, ha una pendenza del 159,4% e batte così un impianto svedese che ha detenuto il record finora con il suo 133%.

Keystone-ATS

Annunciata come la più ripida del mondo, la funivia che collega Stechelberg a Mürren nell’Oberland bernese entrerà in servizio sabato. L’impianto, lungo 1’194 metri, ha una pendenza del 159,4%. In precedenza il record era detenuto da un impianto in Svezia (133%).

Secondo la compagnia che gestisce l’impianto, la Schilthornbahnen, la funivia raggiunge un’altezza di 775 metri. Le due cabine possono ospitare 85 persone. Sono automatizzate e non richiedono la presenza di personale a bordo.

Anche la stazione di partenza, nella valle di Lauterbrunnen, è stata rinnovata per offrire una migliore accoglienza ai turisti. Nell’ambito del progetto Schilthornbahn 20XX, l’operatore sta sostituendo l’impianto che porta da Stechelberg allo Schilthorn, a un’altitudine di 3’000 metri.

Una volta completati tutti i lavori, la linea sarà più diretta e il viaggio più breve. L’investimento ammonta a circa 100 milioni di franchi.

Dagli archivi della RSI, un video del programma Nouvo sui record elvetici:

