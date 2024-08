Inaugurata la prima struttura in Svizzera che accoglie bambini in fin di vita

La struttura può accogliere fino a otto bambini e ragazzi. Keystone / Peter Klaunzer

È stato aperto giovedì a Berna la prima istituzione per bambini e giovani fino a 18 anni affetti da malattie incurabili o in fin di vita.

Keystone-ATS

Promossa dalla fondazione Allani, la struttura può accogliere otto persone, offrendo spazi per i genitori ed eventuali fratelli e sorelle dei giovani ospiti.

In Svizzera, secondo il sito webCollegamento esterno della fondazione – il cui nome si rifà alla dea Allatum o Alatu il cui culto era diffuso fra i babilonesi, cartaginesi e fenici – oltre 5’000 bambini convivono con diagnosi senza prospettive di cura.

I bambini affetti da malattie complesse trascorrono molto tempo in ospedale nell’ultima fase della loro vita. La fondazione Allani vuole prendersi cura dei loro bisogni come pazienti e lascia spazio ai loro desideri come bambini.

L’edificio colma quindi una lacuna nel sistema sanitario elvetico, a metà strada fra le cure acute in un ospedale e l’assistenza domiciliare, sostiene una nota odierna della fondazione.

Lo scopo è offrire agli ospiti, la cui – sovente breve – vita dipende in tutto e per tutto da aiuto esterno, le cure del caso, e ai parenti, in primis i genitori, un sostegno psichico e fisico che li sollevi in parte dalle preoccupazioni quotidiane.

L’ospizio per bambini è ubicato vicino a Berna, a Weiler Riedbach. L’intero progetto è sostenuto soprattutto da donazioni, precisa il comunicato della fondazione Allani, dal momento che non tutti i costi di gestione sono coperti dalle casse malattia e dall’assicurazione invalidità.

La struttura offre un’assistenza infermieristica continua, 24 ore su 24. Parallelamente all’assistenza e al sostegno alle famiglie, vengono offerti programmi terapeutici di mezza giornata. L’assistenza medica è limitata a una visita alla settimana.

Nell’ultima fase di esistenza di un bambino, l’ospizio offre un luogo di raccoglimento e sostegno per tutta la famiglia. L’obiettivo è fare in modo che i parenti possano trascorrere del tempo insieme al bambino come in famiglia.