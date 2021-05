Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Oggi chi vuole donare gli organi deve compilare questa tessera. Keystone / Gaetan Bally

Per far fronte alla diminuzione di donazione di organi, in Svizzera si verso un cambio di paradigma: dal consenso esplicito verso un consenso presunto.

Chi non intende donare i propri organi dopo la morte dovrà dichiararlo formalmente quando è ancora in vita. In mancanza di una dichiarazione, la facoltà di prendere una decisione potrebbe essere conferita agli stretti congiunti o a una persona di fiducia. Oggi, invece, il consenso deve essere esplicito.

Il Consiglio nazionale ha adottato mercoledì, l’iniziativa popolare “Favorire la donazioni di organi e salvare vite umane”, nonché il controprogetto proposto dal Consiglio federale.

L’iniziativa è stata depositata dall’organizzazione giovanile Junior Chamber International, con il sostegno di SwisstransplantLink esterno, per porre rimedio alla mancanza di organi e donatori in Svizzera (negli ultimi cinque anni circa 330 persone sono morte per non aver ricevuto per tempo un organo). Propone quindi l'introduzione di un nuovo modello basato sul consenso presunto "in senso stretto".

Il Consiglio federale ha invece proposto un modello del consenso presunto "in senso lato", per tutelare maggiormente i diritti dei famigliari, i quali potranno continuare ad avere la possibilità di rifiutare una donazione di organi se ciò corrisponde alla volontà del defunto.

Non è detto che il popolo venga chiamato alle urne: i promotori dell'iniziativa hanno già espresso la loro disponibilità a ritirare il testo qualora il controprogetto dovesse venir adottato. Il dossier passa quindi al Consiglio degli Stati.

La testimonianza di una ricevente:

tvsvizzera.it/fra con RSI