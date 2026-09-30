In Svizzera l’IA si usa al lavoro, ma non convince

Lavoratori svizzeri usano l'IA, ma non ne sono convinti Keystone-SDA

Nonostante un utilizzo dell'intelligenza artificiale superiore alla media mondiale, i lavoratori in Svizzera si mostrano scettici sui suoi benefici effettivi e sulla qualità del proprio lavoro.

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Keystone-ATS

Le lavoratrici e i lavoratori svizzeri guardano all’intelligenza artificiale (IA) con cautela: la usano più di quanto avviene nel resto del mondo, eppure ne vedono raramente un beneficio concreto.

È quanto emerge dalla nuova edizione della ricerca “Hopes and Fears” (speranze e paure) della società di consulenza di PwC. Il 66% degli interpellati nell’ambito di un sondaggio si sente sicuro nel proprio impiego per i prossimi 12 mesi. Solo il 27%, però, è ottimista riguardo alla domanda per le proprie competenze fra tre anni.

Sul fronte dell’IA, la Svizzera mostra un paradosso: il 28% usa l’IA generativa ogni giorno, contro una media globale del 22%, ma solo il 14% si dice motivato o più fiducioso grazie a questo strumento. Appena il 10% vede un chiaro miglioramento della qualità del lavoro, non oltre il 9% ritiene che l’IA favorisca competenze e creatività e solo il 22% afferma che lo aiuti a gestire compiti più complessi. “L’IA viene usata in Svizzera, ma non convince ancora molti lavoratori”, sintetizza PwC.

Svizzera, IA e assunzioni – Il servizio del TG 12.30 della RSI del 30 settembre 2026:

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A pesare è anche il deficit di fiducia: solo il 21% si fida del proprio superiore diretto, il 17% del top management e appena il 19% sa con chiarezza quali competenze saranno richieste in futuro. Al contrario, i dipendenti elvetici attribuiscono grande importanza a cultura aziendale, flessibilità e autonomia: il 54% indica una cultura negativa come motivo per rifiutare un lavoro, mentre il 40% si oppone a un maggiore controllo sul posto di lavoro.

“Chi vuole attrarre e trattenere talenti in Svizzera deve offrire più della semplice sicurezza dell’impiego e dello stipendio”, commenta Teena Madhvani, dirigente di PwC Svizzera, citata in un comunicato. “Contano fiducia, una cultura aziendale forte, vera flessibilità e possibilità di sviluppo trasparenti”. Sull’IA, poi, l’uso da solo non crea accettazione, mette in guardia l’esperta: il personale ha bisogno di supporto e formazione mirata, affinché l’IA si traduca in produttività reale, benefici misurabili e una migliore esperienza lavorativa.

Nell’ambito dell’edizione 2026 di “Hopes and Fears” sono stati intervistati 1000 lavoratori dipendenti in Svizzera tra maggio e giugno. A livello globale hanno partecipato all’inchiesta circa 50’000 lavoratori attivi in 48 Paesi.

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