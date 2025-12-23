In Svizzera la corsa più pazza dell’anno si svolge a Zurigo

Silvesterlauf

Tra le tradizioni natalizie cittadine, ce n’è anche una sportiva: la Zürcher Silversterlauf. Quest’anno i partecipanti erano quasi 25’000.

Omar Cartulano, RSI

Viene chiamata la corsa di San Silvestro, ma si tiene sempre a metà dicembre. Questa è solo una delle curiosità legate a un evento sportivo che riempie di colore le gelide strade zurighesi: la Zürcher Silvesterlauf. Si ispira a una tradizione nata in Brasile negli anni ‘20 – la Corida de Sao Silvestre – e si ripete da quasi mezzo secolo anche sulla Limmat. E con un crescente successo: lo scorso 14 dicembre i partecipanti hanno raggiunto il numero record di quasi 25’000. In città, durante la giornata, si sono assiepati anche tantissimi spettatori: secondo gli organizzatori, 80’000 persone.

Dai quattro angoli della Svizzera e del Mondo

I colleghi del Telegiornale, con scarpe da ginnastica di rigore, si sono buttati nella mischia per documentare questo gioioso evento. “Alla partenza abbiamo persone provenienti da tutti i 26 cantoni e anche da circa 100 Paesi diversi”, spiega Corsin Caluori, presidente della Zürcher Silvesterlauf, “ma la maggior parte viene dalla regione di Zurigo e dai dintorni”. Durante il giorno, a sfidarsi, sono bambini, atleti d’élite e podisti amatoriali. Ma la sera, gli addobbi natalizi non reggono la competizione con i travestimenti sfoggiati dai partecipanti della “Run for fun”: qui non vince il più veloce, ma chi allestisce il costume più originale.

Che vinca il più simpatico!

Tra le strade del centro cittadino corrono così elfi, squali variopinti e goffe galline in fuga. E lungo il tracciato di 5 chilometri, King Kong se la vede con Babbo Natale. “C’è un bellissimo ambiente, ci son tante persone, si fa qualcosa per il fisico e ci si diverte”, commenta un partecipante. “Con queste corna è fantastico, ti fa correre molto più veloce”, dichiara una renna col naso rosso, ironizzando: “qui in Svizzera tedesca lo facciamo tutti: è un trucco di zucchini”. Al microfono affanna un partecipante che ha corso “indossando” un vero albero di Natale con tanto di luci: “L’ho costruito bene”, ammette, “dietro era come uno zaino, davanti faceva un po’ male”. Un travestimento che, però, gli è valso il podio della colorata corsa natalizia.

