In Svizzera 800’000 persone anziane si sentono sole
Un sondaggio di Pro Senectute rivela che in Svizzera la solitudine colpisce circa 800'000 persone con più di 60 anni, risultando particolarmente marcata per 140.000 di loro, soprattutto vedovi e persone a basso reddito.
Circa 800’000 persone di età superiore ai 60 anni in Svizzera sentono almeno occasionalmente la mancanza di compagnia, mentre per circa 140’000 la carenza di relazioni e contatti è particolarmente marcata.
È quanto emerge da un sondaggio rappresentativo di Pro Senectute, secondo cui la maggioranza degli anziani è comunque ben integrata socialmente.
Il fenomeno della solitudine interessa soprattutto vedove e vedovi, persone divorziate o separate e chi dispone di un reddito basso, scrive Pro Senectute nello studio pubblicato giovedì.
Il 71% degli e delle over 60 vive in coppia e, nell’83% dei casi, la relazione dura da oltre 20 anni. Vivere soli, tuttavia, non equivale necessariamente a sentirsi soli, rassicura l’organizzazione. Stando all’inchiesta circa la metà delle persone senza partner intervistate non sente il bisogno d’intrattenere una nuova relazione.
A sentire più spesso la mancanza di compagnia sono invece le persone vedove. L’11% di loro dichiara di avvertirla frequentemente, contro il 3% delle persone sposate. Secondo Pro Senectute, amicizie, famiglia, vicinato, associazioni e volontariato possono contribuire a prevenire l’isolamento.
Il sondaggio denominato “Relazioni nell’anzianità” è stato realizzato da gfs.zürich per conto di Pro Senectute e si basa sulle risposte fornite da 1’051 over 60enni residenti in Svizzera.
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