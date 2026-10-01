In Svizzera 800’000 persone anziane si sentono sole

In Svizzera 800'000 anziani si sentono soli, sondaggio Keystone-SDA

Un sondaggio di Pro Senectute rivela che in Svizzera la solitudine colpisce circa 800'000 persone con più di 60 anni, risultando particolarmente marcata per 140.000 di loro, soprattutto vedovi e persone a basso reddito.

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Keystone-ATS

Circa 800’000 persone di età superiore ai 60 anni in Svizzera sentono almeno occasionalmente la mancanza di compagnia, mentre per circa 140’000 la carenza di relazioni e contatti è particolarmente marcata.

È quanto emerge da un sondaggio rappresentativo di Pro Senectute, secondo cui la maggioranza degli anziani è comunque ben integrata socialmente.

Il fenomeno della solitudine interessa soprattutto vedove e vedovi, persone divorziate o separate e chi dispone di un reddito basso, scrive Pro Senectute nello studio pubblicato giovedì.

Il 71% degli e delle over 60 vive in coppia e, nell’83% dei casi, la relazione dura da oltre 20 anni. Vivere soli, tuttavia, non equivale necessariamente a sentirsi soli, rassicura l’organizzazione. Stando all’inchiesta circa la metà delle persone senza partner intervistate non sente il bisogno d’intrattenere una nuova relazione.

A sentire più spesso la mancanza di compagnia sono invece le persone vedove. L’11% di loro dichiara di avvertirla frequentemente, contro il 3% delle persone sposate. Secondo Pro Senectute, amicizie, famiglia, vicinato, associazioni e volontariato possono contribuire a prevenire l’isolamento.

Il sondaggio denominato “Relazioni nell’anzianità” è stato realizzato da gfs.zürich per conto di Pro Senectute e si basa sulle risposte fornite da 1’051 over 60enni residenti in Svizzera.

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