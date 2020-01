La Banca Nazionale nel 2019 ha sfiorato i 50 miliardi di utili. Una notizia che ha fatto subito il giro della Svizzera. Ma si è parlato anche di referendum contro l'acquisto dei caccia militari o anche dei soldi delle lotterie: dove vanno a finire? Due notizie infine "insolite": per il riciclaggio della carta il consumatore potrebbe anche dover pagare mentre per i tribunali svizzeri è meglio non rimpatriare verso l'Italia i richiedenti l'asilo: il paese non dà sufficienti garanzie.

Il Decreto sicurezza bis, approvato il 28 novembre scorso dal Parlamento italiano, sta avendo ripercussioni anche in Svizzera. Il Tribunale amministrativo federale ha infatti accolto il ricorso di una donna nigeriana: può restare in Svizzera considerato che le garanzie fornite dalle autorità italiane per quanto concerne la presa a carico delle famiglie di richiedenti non sono sufficienti.



Accordo di Dublino Le ricadute del 'Decreto sicurezza' sul sistema d'asilo svizzero Le famiglie di richiedenti l'asilo, in particolare con membri che hanno bisogno di cure mediche immediate, non possono essere rinviate in Italia ... Questo contenuto è stato pubblicato il 10 gennaio 2020 14.26





Cantoni svizzeri felici: utile record per la Banca nazionale svizzera. A Confederazione e Cantoni sarà distribuito un importo complessivo di 2 miliardi di franchi.



Risultati provvisori 2019 Banca nazionale, utile atteso di 49 miliardi A Confederazione e Cantoni saranno distribuiti nel complesso 2 miliardi di franchi. Nel 2018, la BNS aveva subito una perdita di 14,9 miliardi. Questo contenuto è stato pubblicato il 9 gennaio 2020 13.25





I guadagni dei giochi della lotteria in Svizzera vanno nelle casse cantonali. Gli utili dovrebbero essere utilizzati interamente per progetti di pubblica utilità. C'è chi però ha cominciato a porsi domande su come questi soldi siano effettivamente spesi.



Giochi d'azzardo Gli utili della lotteria sono spesi davvero per la pubblica utilità? I giochi della lotteria hanno fatto, nel 2019, ventisette nuovi milionari in Svizzera, ma naturalmente a guadagnarci di più sono le casse cantonali. Questo contenuto è stato pubblicato il 9 gennaio 2020 20.54





L'esercito svizzero dovrà attendere ancora molto per il rinnovo del suo parco aerei. Un'ampia alleanza di partiti e organizzazioni ha infatti lanciato il referendum contro l'acquisto di nuovi aerei da combattimento.



Difesa e politica Lanciato referendum contro l'acquisto dei nuovi aerei da combattimento Un'ampia alleanza di partiti e organizzazioni ha lanciato mercoledì il referendum contro l'acquisto di nuovi aerei da combattimento. Questo contenuto è stato pubblicato il 8 gennaio 2020 21.09





Essere virtuosi potrebbe avere un costo. Il riciclaggio di cartone non è più gratuito ovunque: alcuni comuni svizzeri chiedono un piccolo contributo ai consumatori. Le ragioni sono presto dette: la Cina ha smesso di importare rifiuti e quindi anche cartone riciclabile.



Riciclaggio Il cartone non vale più nulla e il consumatore passa alla cassa Il riciclaggio di cartone non è più gratuito dappertutto: alcuni comuni svizzeri chiedono un piccolo contributo ai consumatori. Questo contenuto è stato pubblicato il 6 gennaio 2020 21.12









