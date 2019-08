Durante la settimana in cui la Svizzera ha celebrato la sua festa nazionale si è parlato anche di Corea del Nord, a causa dei controversi tweet di un parlamentare. Ma ha fatto discutere anche la decisione di Berna di sospendere i fondi all'UNRWA e quella di rinunciare a Philip Morris come sponsor per il padiglione svizzero a Expo 2020. Ripercorriamo qui, in pillole, l'attualità elvetica degli ultimi sette giorni.

Il TG della Radiotelevisione svizzera ha visitato Onens, comune considerato un modello per l'uso dell'energia solare, in un giorno simbolico: quello in cui gli abitanti della Terra hanno esaurito le risorse naturali che il pianeta è in grado di rigenerare per il 2019.

Fonti rinnovabili Onnens, il campione svizzero dell'energia solare Per l'Overshoot day, abbiamo fatto visita a un comune che sfrutta il 79% del suo potenziale solare. E appurato che la media svizzera è ben più bassa. Questo contenuto è stato pubblicato il 30 luglio 2019 10.00

Hanno creato qualche polemica i Tweet di un parlamentare elvetico sul regime nordcoreano.

politica elvetica Béglé ribadisce la sua ammirazione per il regime norcoreano Sono diventati un caso politico nella Confederazione i tweet di ammirazione del politico vodese Claude Béglé alla Corea del Nord. Questo contenuto è stato pubblicato il 29 luglio 2019 20.29

Il giovedì della settimana appena trascorsa la Svizzera ha festeggiato il suo "compleanno", caratterizzato da bandiere sventolanti un po' ovunque, fuochi d'artificio e tanti discorsi programmati nelle piazze.

Primo d'agosto La festa nazionale tra bandiere, fuochi d'artificio e discorsi La storia vuole che la Confederazione sia stata fondata il primo agosto 1291, ovvero 728 anni fa. Questo contenuto è stato pubblicato il 31 luglio 2019 21.24

All'origine della decisione di Berna nei confronti della UNRWA c'è un rapporto stilato da membri del comitato etico dell'Onu. Si parla di favoritismi, rappresaglie e discriminazioni a fini personali da parte di un piccolo gruppo di alti responsabili.



Abusi e cattiva gestione Berna sospende gli aiuti alla UNRWA Un rapporto interno del Comitato etico Onu accusa i vertici dell'Agenzia per i rifugiati palestinesi diretta dallo svizzero Pierre Krähenbühl. Questo contenuto è stato pubblicato il 30 luglio 2019 13.20

Aveva fatto scalpore la notizia che il padiglione elvetico all'Expo di Dubai, previsto l'anno prossimo, sarebbe stato sponsorizzato dalla Philip Morris. Dopo pesanti critiche da più parti, questa settimana è stato annunciato che non ci sarà nessun partenariato con la ditta.

Sponsor inopportuno Svizzera a Expo 2020 senza Philip Morris Il Dipartimento federale degli affari esteri rinuncia al partenariato con la multinazionale del tabacco per non compromettere l'immagine del Paese. Questo contenuto è stato pubblicato il 31 luglio 2019 9.35

L'Ente ospedaliero cantonale ticinese è stato condannato mercoledì a una multa per il contagio da epatite C di tre pazienti durante i preparativi per un esame diagnostico nel dicembre 2013.



Per lesioni gravi Contagio da epatite C, EOC condannato All'Ente ospedaliero cantonale ticinese è stata inflitta una multa di 60000 franchi per il contagio di tre pazienti durante i preparativi per una TAC. Questo contenuto è stato pubblicato il 31 luglio 2019 13.10

Sembrano aver funzionato le contromisure elvetiche introdotte come contromisura alla decisione dell'UE di annullare l'equivalenza borsistica alla Svizzera.

L'indice vola Inefficace lo sgarbo Ue alla borsa svizzera Il volume degli scambi alla SIX Swiss Exchange ha registrato un forte aumento. Nonostante la decisione dell'Ue di negare dell'equivalenza borsistica. Questo contenuto è stato pubblicato il 2 agosto 2019 21.03





tvsvizzera.it/Zz

