Nel 2017, la soglia di povertà si collocava in Svizzera a 2'259 franchi al mese per una persona sola e 3'990 per un'economia domestica di due adulti e due bambini di meno di 14 anni. L'8,2% della popolazione risulta ormai al di sotto di questa soglia. Anche il 4,3% di quella occupata.

Donne in pensione a 65 anni come gli uomini e aumento IVA fino a 0,7 punti: sono le misure presentate dal governo per risanare il 'primo pilastro'.

Lo stesso giorno, l'esecutivo ha rivelato come intende risanare le casse dell'Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), il 'primo pilastro' della previdenza in Svizzera. Ma sulla nuova età pensionabile per le donne e l'aumento IVA appare difficile trovare una maggioranza.

Non cambierà il volume totale delle sovvenzioni, ma i fondi saranno utilizzati in modo più efficace: la Direzione dello sviluppo e della cooperazione svizzera DSCLink esterno ha annunciato martedì nuovi principi di finanziamento dei programmi internazionali delle ong.

L'idea di votetandem.org è semplice. Chi non vuole votare può cedere il suo diritto a qualcuno che non ce l'ha, come gli stranieri residenti.

La Svizzera è una democrazia diretta, ma con una popolazione straniera del 25%: 1 residente su 4 rimane escluso dalle consultazioni. Due studenti di una scuola superiore di Zurigo hanno progettato un sitoLink esterno per estendere, in qualche modo, la partecipazione.

Le contromisure prese dal Governo svizzero per contrastare la decisione di Bruxelles di porre fine all'equivalenza borsistica sembrano per ora ...

In ritorsione ai mancati progressi sul fronte dell' Accordo istituzionaleLink esterno , l'Unione Europea non ha rinnovato alla Svizzera il riconoscimento dell'equivalenza borsistica. Tuttavia a Zurigo, lunedì, non sono soffiati venti di panico: le contromisure prese da Berna paiono funzionare.

