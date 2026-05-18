In Germania dalla Svizzera con 50 chili di marijuana in auto

Cinquanta chili di cannabis in auto per "uso personale". Keystone-SDA

Il tentativo di importare un enorme quantitativo di marijuana dalla Svizzera è stato sventato alla dogana tedesca, dove un 24enne è stato fermato con 50 chili di sostanza stupefacente.

1 minuto

Keystone-ATS

I doganieri tedeschi hanno fermato a Blumberg, al confine con il canton Sciaffusa, un 24enne che nascondeva 50 chili di marijuana in auto. Il cittadino polacco ha dichiarato di aver acquistato la droga in Svizzera per uso personale.

“L’importazione, l’esportazione e il transito di cannabis sono vietati in linea di principio anche per uso personale”, ricorda l’Ufficio doganale principale di Singen (Germania) in un comunicato diffuso lunedì. Nei confronti del 24enne è in corso un procedimento penale.

Il fermo del giovane polacco risale alla fine di aprile. La marijuana era contenuta in 47 sacchetti all’interno di sacchi della spazzatura nel bagagliaio, nel vano della ruota di scorta e nello spazio per i piedi davanti ai sedili posteriori della Mercedes immatricolata in Germania.

Articoli più popolari