In futuro caleranno gli scolari e cresceranno gli studenti

Lo rileva l'Ufficio federale di statistica, UST. Keystone-SDA

Secondo le stime della Confederazione, il numero degli studenti universitari aumenterà di oltre il 20% nei prossimi nove anni. Dal 2029 al 2035, a causa del calo delle nascite, si prevede invece una diminuzione del numero di alunni delle scuole primarie.

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A seconda del livello di istruzione, il numero di alunni e studenti in Svizzera registrerà un andamento molto diverso fino al 2035, secondo quanto emerge dagli scenari per il sistema di formazione per il periodo 2026-2035, pubblicati oggi dall’Ufficio federale di statistica (UST). Quest’ultimo sottolinea che i risultati sono soggetti a incertezze a causa dei dati poco chiari relativi alle nascite e all’immigrazione.

A livello di scuola primaria, il numero di alunni è aumentato notevolmente negli ultimi anni. Dal 2022, tuttavia, il numero delle nascite è in calo; per questo motivo, secondo le previsioni dell’UST, il numero degli allievi della scuola primaria dovrebbe raggiungere il picco tra il 2027 e il 2028, per poi diminuire dell’8% entro il 2035. A livello secondario I (scuola media) si prevede un calo a partire dal 2033.

L’ufficio di statistica prevede aumenti moderati per il livello secondario II, con un +10% nella formazione professionale di base e un +12% nei percorsi di formazione generale. Anche nella formazione professionale superiore si prevede un aumento del 17%, con 41’300 studenti nelle scuole specializzate superiori.

Nelle università e nelle scuole universitarie professionali, la Confederazione prevede che entro il 2035 ci saranno 305’000 studenti a livello di bachelor e master. Ciò corrisponde a un aumento del 21% rispetto al 2026. Le ragioni principali sono la crescita demografica e l’aumento degli studenti stranieri.

Questo afflusso verso le università coincide con un periodo in cui i giovani laureati incontrano sempre più difficoltà nell’inserimento professionale. Secondo l’indagine sui laureati (UUG) condotta dall’UST in agosto, tra il 2023 e il 2025 la disoccupazione tra i neolaureati è aumentata sensibilmente. Fanno eccezione solo le alte scuole di pedagogia.

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