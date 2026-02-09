In fiamme il memoriale dedicato alle vittime di Crans-Montana

Le fiamme sarebbero partite da una candela. Keystone-SDA

Le indagini sulla tragedia di Crans-Montana si concentrano ora sulle gravi omissioni nei controlli di sicurezza, emerse dalle deposizioni dei responsabili, mentre un piccolo incendio accidentale ha colpito il memoriale dedicato alle vittime.

4 minuti

Keystone-ATS

Domenica mattina verso le 6.00 è scoppiato un incendio al memoriale dedicato alle vittime di Crans-Montana. I pompieri intervenuti sul posto hanno rapidamente domato le fiamme e nessuno è rimasto ferito. Diversi oggetti commemorativi sono stati danneggiati, ha precisato la polizia cantonale in un comunicato. Il libro delle condoglianze è stato conservato e si è proceduto immediatamente alla ricostruzione del memoriale.

Le fiamme sarebbero divampate dalle candele disposte su un tavolo al centro del memoriale. La polizia esclude, per ora, l’intervento di terzi.

Il servizio del TG 20.00 della RSI dell’8 febbraio 2026:

Contenuto esterno

Responsabile della sicurezza: priorità ad ospedali e case di cura

Nel frattempo sono emersi nuovi dettagli dalla deposizione del responsabile della sicurezza del Comune vallesano, ascoltato venerdì dagli inquirenti. Christophe Balet ha affermato che i controlli al bar “Le Constellation” non sarebbero stati effettuati a causa di problemi informatici iniziati nel 2019. All’epoca la gestione dei software comunali era affidata a una società esterna, con la quale i rapporti si sarebbero progressivamente deteriorati, anche a causa della crescente instabilità psichica del titolare.

La collaborazione era stata interrotta all’inizio del 2022, dopo che il responsabile dell’azienda aveva minacciato di pubblicare sul darknet dati sensibili relativi alla polizia e ai pompieri. La rottura del contratto avrebbe però comportato la perdita di file e informazioni. Il responsabile della sicurezza, in carica dal maggio 2024, avrebbe così dato priorità alle ispezioni di ospedali, case di cura ed esercizi risultati non conformi. Tra questi, ha precisato, non figurava il bar luogo della tragedia di Capodanno in cui, icordiamo, hanno perso la vita 41 persone, mentre 115 sono rimaste ferite.

Raccomandazioni dell’ex responsabile della sicurezza non ascoltate

Lunedì è invece toccato al predecessore di Balet essere sentito dagli inquirenti. Era responsabile dei controlli riguardanti il rispetto delle norme contro gli incendi eseguiti nel locale fra il gennaio 2018 e il giugno 2019. Per due volte, le sue raccomandazioni al gerente e al proprietario del bar sono rimaste lettera morta. L’uomo, che ha lasciato l’incarico all’inizio del 2024, dovrà anche spiegare come mai l’esercizio pubblico non sia stato sottoposto a controlli dalla metà del 2019.

L’avvocata Yaël Hayat di Jessica Moretti, comproprietaria e cogerente del Constellation, ha dichiarato prima dell’udienza di sperare che l’ex responsabile della sicurezza darà alcune risposte alle numerose domande sollevate da questa vicenda.

Legali delle vittime: vogliamo risposte

Da parte sua, Gilles-Antoine Hofstetter, legale di numerose vittime, auspica che i “responsabili della sicurezza possano spiegarci le numerose manchevolezze rilevate in questo caso”. “Allo stato attuale, ci sono molti elementi che dobbiamo conoscere. I miei clienti non capiscono come tutto questo sia potuto accadere.”

Per Hofstetter, “la verità è più o meno nota dal 2 gennaio. Ora aspettiamo che i responsabili della sicurezza ci spieghino le ragioni delle numerose carenze in questo caso”. Venerdì, l’attuale responsabile della sicurezza “non ha riconosciuto molte responsabilità. Le sue spiegazioni sono state vaghe”, ha affermato.

Il turno dei Moretti

“I responsabili della sicurezza sono solo un anello della catena di responsabilità del Comune di Crans-Montana e penso che altre persone seguiranno come imputati o indagati”, ha dichiarato lunedì mattina Alain Viscolo, avvocato di vittime.

Le audizioni proseguiranno mercoledì con quella di Jacques Moretti, comproprietario e cogerente del Constellation. Quella di sua moglie Jessica avrà luogo il giorno successivo.

