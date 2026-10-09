Impianti solari senza autorizzazione, fallita l’iniziativa

Impianti solari senza autorizzazione, iniziativa fallita Keystone-SDA

La raccolta firme per l'iniziativa popolare che mirava a esentare gli impianti solari dall'obbligo di autorizzazione si è conclusa con un fallimento, non avendo raggiunto le 100'000 sottoscrizioni valide necessarie.

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Keystone-ATS

L’iniziativa popolare “‘Per impianti solari esentati dall’autorizzazione” è fallita. Il termine di 18 mesi previsto per la raccolta delle 100’000 firme necessarie è scaduto giovedì senza che fosse stato raggiunto l’obiettivo, si legge nel Foglio federale a firma della Cancelleria federale.

Nel comitato promotore non figuravano personalità di rilievo a livello nazionale. Sul sito web del comitato promotore si legge che 117’500 persone avrebbero firmato questo testo di modifica costituzionale.

Durante la verifica effettuata a luglio e agosto è emerso che quasi 20 mila firme non erano valide, ha dichiarato Roland Weiss, uno dei promotori dell’iniziativa, contattato da Keystone-ATS. “Il nostro legale sta attualmente chiarendo le circostanze”, ha spiegato.

Al momento, ha aggiunto, si sta cercando di capire come sia stato possibile arrivare a un numero così elevato di sottoscrizioni non valide, nonostante l’intervento di soggetti specializzati nella raccolta delle firme.

L’iniziativa chiedeva di inserire un nuovo articolo costituzionale relativo agli impianti solari su edifici e strutture. Per tali impianti non sarebbe stata necessaria alcuna licenza edilizia, né all’interno né all’esterno di centri storici e paesaggi protetti. Sarebbero state possibili eccezioni per gli impianti situati su monumenti culturali di importanza nazionale o cantonale, nonché su siti storici. In questi casi, la licenza edilizia avrebbe potuto essere concessa a determinate condizioni.

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