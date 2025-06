Amministrazione federale, il Ticino chiede più posti per gli italofoni

Altri sviluppi Annulata l’elezione del consiglio comunale a Vernier per frode Questo contenuto è stato pubblicato al L'elezione del Consiglio comunale di Vernier, nel Canton Ginevra, del 23 marzo scorso è stata annullata. Irregolarità hanno falsato lo scrutinio nella seconda città del cantone. Di più Annulata l’elezione del consiglio comunale a Vernier per frode

L'iniziativa popolare sulla neutralità bocciata dal Consiglio degli Stati
L'iniziativa popolare sulla neutralità va respinta. È quanto propone il Consiglio degli Stati, che su questo punto si è allineato alla raccomandazione del Consiglio federale.

Svizzeri contrari alla densificazione edilizia e alla rinuncia di aree verdi
In Svizzera esiste una carenza di alloggi, ma la popolazione è contraria a una densificazione edilizia o alla rinuncia alle aree verdi.

La BNS taglia il costo del denaro, il tasso guida scende allo 0,0%
La Banca nazionale svizzera ha azzerato il costo del denaro, decidendo di abbassare di 0,25 punti il suo tasso guida, portato allo 0,0%.

Il politecnico di Zurigo al settimo posto tra gli atenei del mondo
Tre università svizzere si piazzano tra le 100 migliori al mondo.

Il Consiglio nazionale contrario a un fondo per il clima
Per il Consiglio nazionale la Confederazione non deve istituire un fondo per sostenere, con investimenti miliardari, i progetti in ambito climatico.

L'accesso al servizio civile sarà più difficile
In futuro l'accesso al servizio civile sarà più difficile. Questo per ovviare alla carenza di soldati nell'esercito.

Nel 2024 la ricchezza mondiale è aumentata, soprattutto in Svizzera
Nel 2024 la ricchezza globale è cresciuta del 4,6%, dopo un incremento del 4,2% nel 2023, proseguendo così un trend al rialzo costante: è quanto emerge da uno studio periodico di UBS, che conferma al vertice la Svizzera.

In Ticino circolano le auto più nuove della Svizzera
In Ticino circolano le auto più nuove della Svizzera: i veicoli hanno in media 8,9 anni, oltre due anni in meno rispetto a quelli del canton Berna, che ha le vetture più datate.