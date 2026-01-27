Il sindaco di Crans-Montana fa mea culpa

Il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud. Keystone-SDA

Facendo mea culpa in un'intervista, il sindaco di Crans-Montana Nicolas Féraud si rammarica per non aver chiesto scusa alle vittime del bar "Le Constellation", dichiarandosi ora pronto ad assumersi le proprie responsabilità e confessando il suo profondo trauma personale.

Keystone-ATS

In silenzio dalla conferenza stampa del 6 gennaio, in cui aveva rifiutato le scuse alle vittime del bar “Le Constellation”, il sindaco di Crans-Montana (canton Vallese) Nicolas Féraud fa mea culpa. In un’intervista rilasciata a Keystone-ATS, si dice pronto a prendersi le sue responsabilità.

L’obiettivo della famosa conferenza stampa, ha detto nel colloquio con l’agenzia, era quello d’informare. Si rammarica ora di non aver chiesto scusa a nome del Comune. In un contesto emotivamente molto difficile per tutti, ha commesso l’errore di privilegiare la prudenza nel tentativo di gestire la parte ufficiale della conferenza stampa, piuttosto che lasciar spazio a scuse ed emozioni.

Il sindaco si rende conto che molta gente lo vede come un colpevole. Sarà il Ministero pubblico a stabilire le responsabilità di ognuno. “Umanamente, e senza speculare su quello che dirà la giustizia, sento il peso della responsabilità. Per il momento, non sono stato sentito. Mi assumerò ciò che dovrò assumermi se dovessi essere incolpato”, ha detto.

Dal punto di vista personale, Féraud ha affermato di piangere ogni giorno per aver perso tutte quelle persone, così giovani, e vedendo tanti feriti che soffrono ancora. “Questo trauma mi rimarrà tutta la vita. La ferita è aperta e il mio cuore è spezzato. È il peggior momento della mia esistenza e lo resterà fino alla fine. Ho iniziato una terapia presso uno psicologo e penso che durerà a lungo”, ha sottolineato.

