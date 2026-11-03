Il rincaro in Svizzera oltre le attese (+1,5%)

Aumento dei prezzi più forte del previsto Keystone-SDA

Guidata in parte dal costo dei prodotti petroliferi, l'inflazione svizzera è salita inaspettatamente all'1,5% su base annua a ottobre, superando le previsioni degli economisti.

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Keystone-ATS

A ottobre l’inflazione in Svizzera ha registrato un’impennata: su base annua è salita dell’1,5%. Rispetto al mese precedente, l’indice dei prezzi al consumo (IPC) è invece aumentato dello 0,2%, indica l’Ufficio federale di statistica (UST) in una nota. In settembre, sempre su base annua, la progressione del rincaro era stata dell’1%.

Il dato pubblicato oggi supera nettamente le aspettative. In un sondaggio condotto dall’agenzia di stampa economico finanziaria Awp, le previsioni degli economisti erano comprese tra l’1,1% e il 1,4%.

L’ultima volta che l’inflazione aveva raggiunto livelli più elevati era stato nel dicembre 2023. Già negli scorsi mesi era aumentata in modo significativo. All’inizio dell’anno l’evoluzione del rincaro era ancora vicina allo 0%, mentre nella media annuale del 2025 si era attestata allo 0,2%.

Anche con il valore più elevato registrato lo scorso mese, il tasso si mantiene nell’ambito della stabilità dei prezzi. La Banca nazionale svizzera (BNS) ritiene che tale stabilità sia garantita in un intervallo compreso tra lo 0% e il 2%.

Lo zoccolo dell’inflazione – da cui sono esclusi energia, carburanti, prodotti freschi e stagionali – rispetto a ottobre 2025 è cresciuto dello 0,5%, la medesima progressione registrata in settembre. A ottobre, sempre su base annua, i prodotti petroliferi costavano il 40% in più.

Nel mese in esame, l’IPC è aumentato dello 0,2% rispetto a settembre, attestandosi a 101,7 punti (dicembre 2025 = 100). Stando ai dati disponibili, anche la progressione rispetto al mese precedente è stata determinata, tra l’altro, dall’aumento dei prezzi dell’olio da riscaldamento, della benzina e del diesel.

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