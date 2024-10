Il regista Claude Barras nominato per un Premio del cinema europeo

Altri sviluppi CF: Germania esporti armi prima in Ucraina, poi in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al La Germania, contrariamente a quanto stabilito da Berna e Berlino in un primo tempo, non fornirà missili anticarro guidati a spalla RGW90 alla Svizzera il prossimo anno, ma solo nel 2026. Questo materiale bellico nel 2025 andrà in Ucraina. Di più CF: Germania esporti armi prima in Ucraina, poi in Svizzera

Altri sviluppi Svizzera presto rifugio fiscale per le e i contribuenti britannici benestanti? Questo contenuto è stato pubblicato al La Svizzera potrebbe diventare un rifugio fiscale per gli abitanti del Regno Unito che subiranno presto la fine di uno speciale regime di imposizione forfettaria detto "non-dom", con importanti effetti anche sulle tasse di successione. Di più Svizzera presto rifugio fiscale per le e i contribuenti britannici benestanti?

Altri sviluppi A febbraio si vota sull’iniziativa per la responsabilità ambientale Questo contenuto è stato pubblicato al Il prossimo 9 febbraio popolo e Cantoni saranno chiamati alle urne per un solo oggetto, l'iniziativa popolare "Per un'economia responsabile entro i limiti del pianeta (Iniziativa per la responsabilità ambientale)". Di più A febbraio si vota sull’iniziativa per la responsabilità ambientale

Altri sviluppi Il Governo elvetico stanzia altri 7 milioni di franchi per aiuti umanitari in Libano e Siria Questo contenuto è stato pubblicato al Il Consiglio federale ha deciso di stanziare altri 7 milioni di franchi per aiuti in Libano e in Siria. La somma si aggiunge ai 79 milioni di contributi destinati ad azioni umanitarie in Medio Oriente nel 2024. Di più Il Governo elvetico stanzia altri 7 milioni di franchi per aiuti umanitari in Libano e Siria

Altri sviluppi Continua ad aumentare in Svizzera l’ecologismo di facciata Questo contenuto è stato pubblicato al I casi di ecologismo di facciata da parte delle imprese (greenwashing) sono in diminuzione a livello globale, ma aumentano in Svizzera. Di più Continua ad aumentare in Svizzera l’ecologismo di facciata

Altri sviluppi Richard Gere accolto a Zurigo da una folla numerosa Questo contenuto è stato pubblicato al Richard Gere ha presenziato allo Zurich Film Festival della città sulla Limmat questa sera per presentare il film documentario "Wisdom of Paradise", da lui co-prodotto. Centinaia di fan sono accorsi per vederlo sfilare sul tappeto verde. Di più Richard Gere accolto a Zurigo da una folla numerosa

Altri sviluppi Il Politecnico di Zurigo è l’11esima università migliore al mondo Questo contenuto è stato pubblicato al Il Politecnico federale di Zurigo (ETHZ) è ancora la migliore università dell'Europa continentale. Lo dimostra l'ultima classifica pubblicata oggi dalla rivista di settore "Times Higher Education" (THE). Di più Il Politecnico di Zurigo è l’11esima università migliore al mondo

Altri sviluppi Fermato in dogana a con 20’000 chilogrammi di pneumatici che voleva smaltire in Italia Questo contenuto è stato pubblicato al Un uomo stava cercando di entrare in Italia dal Ticino con un camion sul quale erano presenti più di 20 tonnellate di rifiuti pneumatici destinati allo smaltimento in Italia. Di più Fermato in dogana a con 20’000 chilogrammi di pneumatici che voleva smaltire in Italia

Altri sviluppi I Nobel in fisica hanno gettato le basi per l’Intelligenza Artificiale Questo contenuto è stato pubblicato al I ricercatori insigniti del Premio Nobel per la Fisica hanno gettato le basi per gli attuali modelli di intelligenza artificiale come ChatGPT. Secondo un esperto svizzero, l'influenza di questa ricerca è oggi enorme. Di più I Nobel in fisica hanno gettato le basi per l’Intelligenza Artificiale