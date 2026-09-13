Il PS chiede una commissione d’inchiesta sull’acquisto degli F-35

L'affare F-35 nel mirino dei socialisti Keystone-SDA

Sospettando che i costi e le procedure per l'acquisto dei caccia F-35 siano stati alterati, il Partito socialista ha annunciato la richiesta di una Commissione parlamentare d'inchiesta per fare chiarezza.

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Keystone-ATS

Il Partito socialista (PS) ha annunciato che chiederà l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta(CPI) sull’acquisto dei caccia F-35. Un’iniziativa parlamentare in tal senso sarà presentata dopo una discussione in seno al gruppo parlamentare.

La CPI dovrà fare chiarezza su una serie di questioni e verificare se ci sia stato un errore individuale o carenze istituzionali all’interno del dipartimento competente, ha indicato oggi il PS all’agenzia Keystone-ATS, confermando un articolo pubblicato dal domenicale Sonntagszeitung in tal senso.

Nelle intenzioni del partito, dovrà inoltre verificare se gli offerenti siano stati trattati in modo discriminatorio e se i costi di acquisto e di esercizio siano stati deliberatamente falsati a favore dell’F-35. Si dovrà inoltre chiarire – ha aggiunto il PS – se il dipartimento della difesa abbia fornito informazioni errate riguardo alla dipendenza dal fornitore.

A portare avanti la questione è la consigliera agli Stati Franziska Roth, esperta di politica di sicurezza. Alla domanda sul sostegno da parte di altri gruppi parlamentari, il partito ha risposto che chi vuole ripristinare la fiducia deve garantire un “chiarimento completo”.

Già giovedì scorso l’ex consigliere nazionale socialista Pierre-Alain Fridez aveva auspicato l’istituzione di una CPI, avanzando il sospetto che dietro le controverse informazioni sul prezzo fisso ci sia ben più di un semplice malinteso. In un’intervista alle testate di Tamedia, si era detto convinto che i responsabili abbiano deliberatamente rilasciato dichiarazioni false per far approvare l’acquisto dei caccia F-35.

La CPI dovrebbe ricevere il sostegno dei Verdi. Le possibilità di convincere la maggioranza borghese a istituirla appaiono invece scarse.

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