La televisione svizzera per l’Italia
Attualità
Qui Svizzera

Il nuovo CEO di Nespresso è Alfonso Gonzalez Loeschen

logo nespresso
Keystone / Adrien Perritaz

Alfonso Gonzalez Loeschen sarà il nuovo CEO di Nespresso a partire dal 1° novembre 2025, dopo oltre 30 anni di carriera in Nestlé e un ruolo di primo piano nella direzione di Nespresso Nord America.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto
Keystone-ATS

Il consiglio di amministrazione di Nestlé ha nominato Alfonso Gonzalez Loeschen nuovo CEO di Nespresso e membro del Comitato esecutivo del gruppo, con effetto dal 1° novembre 2025. Lo ha reso noto giovedì il colosso alimentare elvetico in un comunicato.

Gonzalez Loeschen è attualmente a capo di Nespresso Nord America. Da gennaio 2020, ha guidato l’attività di Nespresso negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, fa sapere la multinazionale con sede a Vevey.

Il dirigente vanta oltre 30 anni di esperienza in Nestlé, iniziando la sua carriera con l’azienda in Messico nel 1992 come assistente marketing manager. Il futuro numero uno di Nespresso ha ricoperto varie funzioni direzionali in diverse regioni del mondo, tra cui Messico, Porto Rico e Stati Uniti.

“Siamo lieti di annunciare che Alfonso diventerà il nuovo CEO di Nespresso e membro del Comitato Esecutivo del Gruppo”, ha dichiarato Philipp Navratil, CEO di Nestlé, citato nella nota.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

Attualità

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR