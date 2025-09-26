Il nuovo CEO di Nespresso è Alfonso Gonzalez Loeschen

Keystone / Adrien Perritaz

Alfonso Gonzalez Loeschen sarà il nuovo CEO di Nespresso a partire dal 1° novembre 2025, dopo oltre 30 anni di carriera in Nestlé e un ruolo di primo piano nella direzione di Nespresso Nord America.

Keystone-ATS

Il consiglio di amministrazione di Nestlé ha nominato Alfonso Gonzalez Loeschen nuovo CEO di Nespresso e membro del Comitato esecutivo del gruppo, con effetto dal 1° novembre 2025. Lo ha reso noto giovedì il colosso alimentare elvetico in un comunicato.

Gonzalez Loeschen è attualmente a capo di Nespresso Nord America. Da gennaio 2020, ha guidato l’attività di Nespresso negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, fa sapere la multinazionale con sede a Vevey.

Il dirigente vanta oltre 30 anni di esperienza in Nestlé, iniziando la sua carriera con l’azienda in Messico nel 1992 come assistente marketing manager. Il futuro numero uno di Nespresso ha ricoperto varie funzioni direzionali in diverse regioni del mondo, tra cui Messico, Porto Rico e Stati Uniti.

“Siamo lieti di annunciare che Alfonso diventerà il nuovo CEO di Nespresso e membro del Comitato Esecutivo del Gruppo”, ha dichiarato Philipp Navratil, CEO di Nestlé, citato nella nota.