Il miraggio dell’alloggio in Svizzera

Il complesso immobiliare in corso di realizzazione a Leutschenbach (Zurigo). Keystone / Ennio Leanza

tvsvizzera.it/spal con RSI (TG)

La ricerca di un appartamento, a prezzi accessibili, è diventata un’impresa titanica, Emblematico il caso di Zurigo.

Nell’agglomerato di Zurigo (ma non solo) la continua crescita demografica ed economica ha creato pesanti ripercussioni sul mercato immobiliare. La penuria di alloggi e la lievitazione dei prezzi sono una costante cui sono confrontati i e le comuni cittadine.

Per attenuare il problema le autorità comunali cercano di promuovere l’edificazione di appartamenti a canoni moderati, ma le superfici disponibili di proprietà pubblica sono sempre più esigue mentre il prezzo dei terreni privati è proibitivo.

Il grande complesso immobiliare, in corso di realizzazione a Leutschenbach su iniziativa delle autorità comunali, è un esempio di questa politica condotta nella città sulla Limmat.

I 370 appartamenti, che dal prossimo autunno ospiteranno oltre un migliaio di inquilini, sono destinati principalmente alle famiglie e alle persone anziane: la media di 30 metri quadrati corrisponde a una superficie inferiore rispetto a quella in uso nella città ma il fine compensa ampiamente la relativa esiguità degli spazi.

La richiesta però è enorme e progetti di questo tipo non possono certo coprire la domanda. È quindi inevitabile, prima o poi, coinvolgere in vari modi i privati ma naturalmente i costi sono differenti e non accessibili a tutti.

Inoltre, osservano le autorità, è indispensabile garantire nelle aree di nuova edificazione tutti i servizi accessori, come scuole, trasporti pubblici, strade, offerte per il tempo libero. Anche questi hanno un costo da tenere in conto prima di promuovere iniziative analoghe.