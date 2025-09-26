La televisione svizzera per l’Italia
Attualità
Qui Svizzera

Il miglior posto dove abitare in Svizzera è Freienbach

famiglia in bici in paesaggio alpino
Le condizioni fiscali a Freienbach sono molto vantaggiose. Keystone-SDA

La rivista Bilanz ha incoronato Freienbach, nel canton Svitto, come miglior Comune della Svizzera, in una classifica dominata da località rurali con fiscalità favorevole, mentre il Ticino si distingue per le sue posizioni basse, con Collina d’Oro solo al 307° posto.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti
Keystone-ATS

La rivista Bilanz ha pubblicato giovedì la classifica dei migliori Comuni della Svizzera: al primo posto c’è Freienbach (canton Svitto), sul podio anche Maienfeld (canton Grigioni), terzo. Male il Ticino, dove guida Collina d’Oro, 307esimo.

Al secondo rango si trova un altro Comune svittese, Altendorf, anch’esso, come Freienbach, caratterizzato da un’alta percentuale di residenti milionari.

Osservando la classifica si nota come le migliori posizioni siano occupate da comuni rurali, tendenzialmente con una fiscalità favorevole. Le grandi città occupano invece posizioni più basse, la migliore di queste è Zurigo (135esima), mentre Lugano è 639esima, penalizzate secondo il rapporto da un alto costo degli affitti e degli immobili, imposte più elevate e inferiore sicurezza. All’ultimo posto si trova, a causa del suo moltiplicatore d’imposta al 123%, Mümliswil-Ramiswil (canton Soletta).

Nei Grigioni si contraddistinguono anche, per esempio, Laax (12esimo), Vaz/Obervaz (17esimo) o Flims (18esimo). Il podio ticinese è invece completato da Sorengo (393esimo) e Castel San Pietro (397esimo). D’altro canto Tresa (954esimo), Biasca (956esimo) e Riviera (959esimo) si trovano tutti nelle ultime 10 posizioni.

Per il suo studio la società zurighese di consulenza immobiliare IAZI AG ha analizzato 960 comuni con più di 2’000 abitanti (quelli più piccoli sono troppo difficili da confrontare). Sono state premiate le località con bassa pressione fiscale, buone scuole, distanze brevi e soprattutto “una buona combinazione tra qualità di vita e prospettive”. In tutto i criteri presi in considerazione sono 56.

Nel rapporto viene anche segnalata come “preoccupante” la tendenza demografica di Comuni turistici come Pontresina e Ascona, che hanno perso rispettivamente il 4,6 e il 3,1% dei loro abitanti.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

Attualità

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR