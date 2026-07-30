Il marchio svizzero Mammut passa in mani cinesi

L'azienda esiste dal 1862. Agli inizi era una corderia. Keystone / Ennio Leanza

Cambio di proprietà per Mammut, noto marchio svizzero di abbigliamento e attrezzatura per lo sport e la montagna fondato nel 1862. La società di partecipazioni inglese Jacobs Capital ha ceduto l'azienda con sede a Seon (Argovia) a CPE, un investitore cinese.

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Keystone-ATS

L’operazione è stata annunciata giovedì in un comunicato stampa che non riporta dettagli finanziari. L’agenzia Bloomberg parla però di una vendita da 500 milioni di euro (463 milioni di franchi).

Secondo quanto dichiarato il cambio di proprietà dovrebbe inaugurare una nuova fase di crescita per Mammut, con CPE che intende lavorare insieme alla dirigenza esistente per espandere l’attività, con particolare attenzione al mercato cinese e alla regione Asia-Pacifico.

Al centro della strategia futura vi saranno l’innovazione dei prodotti, l’adattamento dell’offerta ai mercati locali, l’espansione dei canali distributivi e l’ottimizzazione della catena di fornitura. CPE gestisce un patrimonio di oltre 150 miliardi di yuan (circa 18 miliardi di franchi) provenienti da circa 200 investitori. In Svizzera la società di partecipazioni non era finora apparsa.

Jacobs Capital ha messo in luce i risultati positivi della ristrutturazione avviata da quando Mammut è entrata nel suo portafoglio nel 2021. L’azienda è cresciuta in modo significativo: oggi oltre la metà del fatturato proviene da oltre i confini dell’Europa e la redditività è raddoppiata.

Circa 900 dipendenti

In precedenza Mammut era stata per lungo tempo di proprietà del gruppo misto Conzzetta, quotato alla borsa svizzera, da cui in seguito è nata Bystronic, società specializzata nella lavorazione dei metalli. Attualmente il marchio Mammut è presente in circa 51 paesi e conta circa 900 dipendenti.

Nonostante il passaggio a un proprietario cinese, Mammut continuerà a orientarsi fortemente verso la propria tradizione elvetica. Il comunicato sottolinea che il CEO Heiko Schäfer e il suo team rimarranno fedeli alle radici elvetiche, alla performance tecnica, alla qualità dei prodotti, alla sostenibilità e al profondo legame con la comunità degli sport di montagna. La sede principale con le funzioni chiave resterà quindi nel canton Argovia.

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