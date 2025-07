Il Maltempo nel Luganese causa danni e disagi

Albero sradicato a Comano. RSI Info

Temporali intensi hanno investito il Luganese, provocando vari danni; a Canobbio, un albero sradicato ha colpito il tetto di un’abitazione.

2 minuti

tvsvizzera.it/mrj con RSI

Un violento temporale ha colpito il Luganese giovedì pomeriggio, accompagnato da grandine e forti raffiche di vento, causando disagi al traffico e danni in diverse località. Nelle località di Cureglia, Cannobio, Comano e Agno sono caduti alcuni alberi, uno dei quali a Canobbio ha danneggiato il tetto di un’abitazione. A Lugano e nelle zone collinari, diversi tombini sono traboccati a causa delle enormi quantità di pioggia caduta.

Non è stata una sorpresa: il servizio meteorologico MeteoSvizzera aveva diramato un’allerta di grado 4 (pericolo forte) per il Luganese, il Locarnese e il Mendrisiotto. La popolazione era stata invitata a evitare le superfici d’acqua e le soste in luoghi esposti ai fulmini.

Il servizio del Quotidiano della RSI del 24 luglio 2025:

Contenuto esterno

L’epicentro del maltempo è stato la zona di Lugano, dove si sono registrate raffiche di vento fino a 77,8 km/h, ha dichiarato ai microfoni della Radiotelevisione della Svizzera italiana RSI Lisa Moser, meteorologa di MeteoSvizzera. In alcune località è stata segnalata la grandine, con chicchi di circa un centimetro di diametro, che localmente potrebbero essere stati più grandi.

Oggi, venerdì, è attesa ancora una certa instabilità, con possibili temporali pomeridiani soprattutto sulle Alpi. A partire da sabato la tendenza ai rovesci dovrebbe diminuire, lasciando spazio a tempo asciutto da domenica.