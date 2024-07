Il maltempo colpisce anche il basso Ticino

Valle di Muggio

La A2 è stata interrotta ieri a causa del fango sulla strada e la Valle di Muggio è stata isolata per colpa di una frana. La situazione nei Cantoni Grigioni, Vallese e Vaud sta invece tornando alla normalità, ma ci vuole prudenza.

Keystone-ATS

Sta lentamente tornando alla normalità la situazione sul fronte del maltempo in Vallese: le autorità cantonali hanno revocato ieri l’allerta di piena per il Rodano e i suoi affluenti.

Le precipitazioni degli scorsi giorni non hanno avuto conseguenze di rilievo neppure nei Grigioni. Mentre diversi problemi sono segnalati nel basso Ticino e in particolare nella regione del Mendrisiotto.

Frane e interruzioni

A Coldrerio sono caduti oltre 220 millimetri di pioggia in 24 ore. Precipitazioni molto abbondanti anche a Stabio e sul Monte Generoso. La strada per la Valle di Muggio è stata interrotta a causa di una frana e lo stesso è valso per il tratto di autostrada A2, in direzione nord, all’altezza di Bissone, a causa di una colata di fango sulla carreggiata. Secondo Ticinonews si contano inoltre diversi allagamenti.

Cautela in Vallese e Vaud

Secondo l’Organo cantonale di condotta (OCC) vallesano, l’onda di piena è passata e le acque hanno già iniziato a ritirarsi. Le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni sono inoltre positive.

In base a quanto indicato all’agenzia stampa Keystone-ATS, non si sono verificati danni rilevanti nei cantoni Vallese e Vaud durante il fine settimana. L’OCC raccomanda tuttavia prudenza e invita la popolazione a non avvicinarsi ai letti dei fiumi. I terreni sono infatti ancora saturi d’acqua e non sono da escludere franamenti.

Nella notte tra venerdì e sabato si sono verificate alcune colate detritiche nell’alta Val de Bagnes. L’accesso al villaggio di Lourtier è al momento ancora bloccato.

Come detto, la pioggia caduta la scorsa notte non ha avuto conseguenze particolari nemmeno nei Grigioni. La polizia cantonale ha indicato a Keystone-ATS che una colata detritica si è prodotta nei pressi di Mesocco, senza causare grossi danni.