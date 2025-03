Il Lemano è troppo caldo, in pericolo i pesci

Il futuro del salmerino alpino, come pure di altri pesci emblematici del Lago Lemano, è minacciato dal riscaldamento delle sue acque, che stanno diventando sempre più stagnanti e meno ossigenate.

“La temperatura del lago sta gradualmente aumentando”, ha dichiarato all’AFP Nicole Gallina, segretaria generale della Commissione internazionale per la protezione delle acque del lago di Ginevra (CIPEL), un organismo intergovernativo franco-svizzero che studia questo specchio d’acqua da oltre 60 anni.

Il riscaldamento accentua la mancanza di una completa miscelazione delle acque, portando a un deficit di ossigeno nelle profondità del Lemano.

Con “meno ossigeno nell’acqua, c’è sempre meno spazio vitale per gli organismi viventi”, si preoccupa Viet Tran-Khac, responsabile del laboratorio di Thonon-les-Bains – sulla sponda francese – dell’Institut national de recherche pour l’agriculture et l’environnement (INRAE), incaricato di analizzare i campioni raccolti dal CIPEL.

Miscelazione rarefatta

Di solito, con l’avanzare dell’inverno, le acque superficiali si raffreddano e raggiungono una densità paragonabile a quella degli strati più profondi, consentendo il rimescolamento. Questo rimescolamento è essenziale per il mantenimento degli ecosistemi acquatici, in quanto facilita il trasferimento di ossigeno.

Solo in inverni particolarmente freddi e ventosi l’acqua si mescola verticalmente su larga scala, garantendo l’omogeneizzazione di nutrienti, ossigeno e temperatura dalla superficie al fondo.

Ma questa miscelazione completa sta diventando sempre più rara.

Inverni sempre più miti impediscono alle acque di superficie di raffreddarsi a sufficienza: le temperature minime invernali di superficie (media 0-10 m) registrate quest’anno hanno raggiunto i 7,8°C: un aumento di 1,5°C rispetto al periodo di riferimento 1991-2020.

“Record storico”

Secondo i dati pubblicati mercoledì dal CIPEL, quest’anno l’acqua si è mescolata solo fino a 110 metri di profondità, ovvero poco più di un terzo dei 309 metri del lago.

Si tratta di “un record storico”, con 13 inverni consecutivi senza una miscelazione completa, l’ultimo dei quali nel 2012, avverte Gallina.

Nel 2012, “il livello di ossigeno nelle acque profonde era di 7 mg/l”, spiega la biologa. Ora è sceso a circa 2 mg/l, al di sotto della soglia critica di 4 mg/l necessaria per gli organismi viventi.

Secondo lei, c’è comunque una “speranza” per la riossigenazione delle acque profonde. L’anno scorso, uno studio del Politecnico federale di Losanna (EPFL) ha rivelato che la completa miscelazione del 2012 ha beneficiato anche dei flussi laterali, un meccanismo che fino ad allora era stato poco compreso.

Ma è un intero ecosistema che sta iniziando a cambiare, secondo il CIPEL.

La mancanza di ossigeno sta influenzando la crescita del fitoplancton, le microalghe alla base della catena alimentare, che vengono mangiate dallo zooplancton, che a sua volta funge da cibo per i pesci.

Microplastiche

“I salmonidi hanno bisogno di acqua fredda per deporre le uova. Una volta si riproducevano in 3-6 metri d’acqua, ora si riproducono in 20-25 metri”, commenta Alexandre Fayet, presidente dell’Unione intercantonale dei pescatori professionisti del Lemano.

“Per il momento non siamo troppo preoccupati, ma stiamo cercando di diversificare e commercializzare pesci che amano acque più calde e con meno ossigeno, come carpe, tinche e orate”, ha dichiarato all’AFP.

Natacha Tofield-Pasche, responsabile del progetto della piattaforma scientifica LéXPLORE, che a partire dal 2019 galleggerà sul lago per studiare 44 parametri dell’acqua fino a 110 m di profondità, osserva inoltre che il riscaldamento globale sta portando a “eventi estremi” che trasportano “molte particelle” che inquinano le acque, come è avvenuto durante le grandi inondazioni dello scorso anno nel cantone Vallese.

Questi fenomeni possono anche paralizzare gli impianti di trattamento delle acque; il lago fornisce acqua potabile a circa un milione di persone.

Fase di trasformazione

“Il CIPEL è molto preoccupato perché osserva che il Lemano sta attraversando una fase di trasformazione”, caratterizzata da lunghi periodi senza una completa miscelazione, a cui si aggiungono altre sfide, come l’inquinamento invisibile a occhio nudo, come i microinquinanti e le microplastiche, o l’invasione della cozza quagga, sottolinea Gallina.

Il rischio di proliferazione dei cianobatteri, che possono essere tossici, aumenta inoltre con i periodi caldi.

La mancanza di mescolamento favorisce l’accumulo di nutrienti, come il fosforo, nelle acque profonde. In caso di rimescolamento completo eccezionale, questo fosforo potrebbe salire in superficie, causando fioriture algali.