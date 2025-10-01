La televisione svizzera per l’Italia
Il Governo di Neuchâtel approva la contraccezione gratuita per le e gli under 30

blister di pillole contraccettive accanto a un bicchiere di acqua
Keystone / Gaetan Bally

Contraccezione gratuita per le e gli under 30: il Parlamento neocastellano ha approvato di misura una mozione popolare, nonostante le critiche del Governo e le perplessità sul testo ritenuto troppo ampio.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto
RTS Info

Il Parlamento neocastellano ha accettato martedì per un soffio una mozione popolare della Gioventù socialista che chiede la contraccezione gratuita per le persone giovani. Il testo è stato approvato con 50 voti favorevoli, 48 contrari e un’astensione, contro il parere del Governo.

La mozione popolare, forte di 397 firme, chiede che il Consiglio di Stato proponga delle basi legali che permettano di rendere gratuiti i mezzi contraccettivi per tutte le persone con meno di 30 anni del cantone.

Un testo “troppo ampio”?

Per gli autori e le autrici della mozione, “l’accesso alla contraccezione non dovrebbe essere né un lusso né un privilegio. È al contempo una questione di salute pubblica, di parità di genere e di giustizia sociale”. Nel suo documento di accompagnamento, la Gioventù socialista neocastellana ricorda che i costi della contraccezione possono essere 14 volte più elevati in Svizzera che nei Paesi vicini.

Il Consiglio di Stato era contrario al testo, che giudicava “troppo ampio per raggiungere efficacemente il suo obiettivo”. Si è detto tuttavia disponibile ad avviare una riflessione incentrata prioritariamente su questioni di salute pubblica.

