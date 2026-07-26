Il giro del mondo di Solar Impulse compie 10 anni

Il volo intorno al mondo del Solar Impulse festeggia il suo decimo anniversario Keystone-SDA

Esattamente 10 anni fa, il 26 luglio 2016, l'aereo a energia solare Solar Impulse 2 completava il primo giro del mondo senza carburante.

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Keystone-ATS

Durante il suo giro del mondo, Solar Impulse 2 ha percorso 43’041 km senza carburante grazie a circa 17’000 celle fotovoltaiche installate sulle sue ali.

Questo periplo in 17 tappe è durato oltre 16 mesi, fino all’atterraggio ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, dove era giunta ad accoglierlo anche la consigliera federale dell’epoca Doris Leuthard.

Del peso di una sola tonnellata e mezzo ma largo quanto un Boeing 747, Solar Impulse 2 ha volato a velocità comprese fra 50 e 100 km/h, ad altitudini fino a 9300 metri.

Nel corso di questo volo storico, i due piloti Bertrand Piccard e André Borschberg hanno battuto vari record del mondo. Il secondo ha in particolare attraversato il Pacifico in poco meno di cinque giorni tra Giappone e Hawaii, il che rimane ad oggi il più lungo volo in solitaria mai realizzato.

Dieci anni dopo, Piccard rileva che “Solar Impulse ha provato che combinando le tecnologie ecologiche già esistenti possiamo realizzare ciò che molti pensavano impossibile.” Citato in una nota pubblicata in occasione dell’anniversario, il vodese stima che “il successo della nostra missione è stato il catalizzatore di molte altre iniziative.”

In questo decimo anniversario vi è un triste epilogo, Solar Impulse 2 è precipitato in mare lo scorso maggio mentre volava senza pilota. Venduto nel 2019 al gruppo ispano-americano Skydweller Aero, che l’ha trasformato in drone, effettuava un volo di prova sopra il Golfo del Messico quando, trascinato in una zona di cattivo tempo, non è riuscito a ricaricare le sue batterie. In panne di energia, ha perso quota prima di schiantarsi in mare.

“Malgrado la perdita di questo gioiello tecnologico, l’impresa storica del Solar Impulse 2 e la sua eredità rimangono intatte”, afferma la fondazione. La spedizione compiuta il 26 luglio 2016 ha “aperto la strada a una nuova visione dell’aviazione sostenibile e dimostrato il potenziale trasformativo dell’innovazione nel campo delle tecnologie sostenibili”.

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