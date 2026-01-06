Al via la campagna per l’iniziativa “Il denaro contante è libertà”

Il comitato dell'iniziativa. Keystone-SDA

Il comitato promotore ha lanciato la campagna per l'iniziativa "Il denaro contante è libertà", che sarà votata l'8 marzo e chiede di garantire per costituzione la disponibilità di banconote e monete.

Keystone-ATS

La popolazione svizzera sarà chiamata a votare il prossimo 8 marzo sull’iniziativa “Il denaro contante è libertà”, che chiede un approvvigionamento garantito di denaro contante. Il comitato fautore del testo ha lanciato martedì la sua campagna.

L’iniziativa – il cui nome completo è “Sì a una valuta svizzera indipendente e libera con monete o banconote (Il denaro contante è libertà)” – chiede da un lato che le monete o le banconote siano sempre disponibili in quantità sufficiente e, dall’altro, che l’eventuale sostituzione del franco svizzero con un’altra valuta debba sottostare al voto del Popolo e dei Cantoni.

Il testo è stato lanciato dal Movimento svizzero per la libertà. Richard Koller, che fa parte di questa organizzazione, ha spiegato ai media a Berna che “per molti banconote e monete sono una ovvietà, ma proprio per questo si tratta di un tema delicato” e di un concetto che va difeso. Le persone, se vogliono, devono sempre poter pagare in contanti.

È poi fondamentale, ha proseguito Koller, che Popolo e Cantoni abbiano l’ultima parola, nel caso in cui venga deciso un cambio di valuta. Tutti questi passi sono necessari, poiché a livello internazionale si nota la tendenza a una sempre maggiore digitalizzazione, sovente imposta dall’alto. La Svizzera – ha sottolineato – non è al riparo da tali dinamiche.

“Il nostro obiettivo è chiaro”, gli ha fatto eco Roland Büchel, consigliere nazionale UDC, sottolineando l’importanza di poter pagare quando si vuole con monete e banconote. In questo senso serve massima chiarezza a tutti i livelli dello Stato. Già ora, troppo spesso, i contanti non vengono accettati, persino in alcuni mercatini di Natale, ha messo in evidenza il democentrista. La protezione dei contanti deve quindi essere prettamente pratica e non solo teorica.

“Non siamo contro il denaro digitale, ma siamo per la preservazione del denaro contante fisico, per motivi di robustezza e di tutela della privacy”, ha affermato dal canto suo il consigliere nazionale ticinese Paolo Pamini (UDC). Per i contanti non servono sistemi informatici o accessi, fatto che crea resilienza.

Il controprogetto

Il Consiglio federale ha deciso di contrapporre a questa proposta un controprogetto diretto, poiché riconosce l’importanza delle monete e delle banconote per l’economia e la società. L’iniziativa è però considerata poco precisa, da qui l’idea di contrapporre un altro testo che ha raccolto i favori della maggioranza delle Camere.

Koller ha valutato come positivo il fatto che l’importanza dei contanti venga riconosciuta. La formulazione del governo è però, a suo dire, troppo vaga proprio nei punti in cui bisognerebbe essere chiarissimi, ad esempio parlando esplicitamente di banconote e monete. Il risultato è una mancanza di trasparenza.

Pamini ha sottolineato l’importanza del fatto che sia direttamente la Confederazione a essere responsabile di questi concetti. Anche secondo lui, il controprogetto non è abbastanza preciso, poiché non vengono citati apertamente banconote e monete. Va inoltre specificato che si parla di franco svizzero, e non di franco in generale, in modo da evitare ogni ambiguità.

