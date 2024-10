Il deficit della Confederazione per il 2024 è stimato a 900 milioni di franchi invece di 1,6 miliardi

Prospettive (un po') più rosee per le finanze federali.

Inizialmente stimato a -1,6 miliardi di franchi a giugno, il deficit della Confederazione dovrebbe essere più basso e attestarsi a 900 milioni, stando a quanto comunica il Consiglio federale.

Per il 2024, la Confederazione si attende un deficit di finanziamento di 900 milioni di franchi invece degli 1,6 miliardi stimati in giugno (-2,6 miliardi nel Preventivo). I motivi? Le minori uscite e il differimento al 2025 dell’apporto straordinario di capitale alle FFS.

Sul fronte delle uscite, quest’ultime dovrebbero risultare di un miliardo inferiori al preventivo perché i crediti decisi in dicembre non saranno interamente utilizzati, sottolinea una nota governativaCollegamento esterno di oggi, mercoledì. Inoltre, come indicato, l’apporto straordinario di capitale alle FFS sarà differito al 2025 (che ammonterà a 850 milioni, invece dei 1,15 miliardi inscritti a preventivo), poiché i dibattiti in Parlamento hanno richiesto più tempo.

Nel bilancio ordinario, l’Esecutivo si attende un’eccedenza di finanziamento di 200 milioni (giugno: -400 milioni). Le direttive del freno all’indebitamento sono quindi rispettate, spiega il comunicato. Il miglioramento rispetto alla proiezione di giugno è dovuto al fatto che ora sono attese entrate più elevate (+400 milioni) e uscite più basse (-300 milioni).

Rispetto a giugno, le uscite ordinarie attese sono leggermente più basse (82,4 miliardi anziché 82,7 miliardi), perché si stimano crediti aggiuntivi e sorpassi di credito meno consistenti. Nel complesso queste uscite dovrebbero attestarsi di circa un miliardo al di sotto del valore preventivato.

Le uscite straordinarie più basse rispetto al Preventivo

Nel bilancio straordinario il deficit di finanziamento rimane invariato rispetto alla proiezione di giugno a 1,1 miliardi. Ciò vale anche per le uscite straordinarie (1,4 miliardi). Queste ultime comprendono ora unicamente i contributi ai Cantoni per le persone in cerca di protezione provenienti dall’Ucraina e superano il valore a preventivo (1,2 miliardi), giacché si suppone che la media annuale del numero di persone in cerca di protezione sarà superiore al previsto (stima settembre: 63’500, invece di 50’000 nel preventivo 2024). Tuttavia, globalmente le uscite straordinarie saranno nettamente più basse rispetto al preventivo (2,4 miliardi), poiché l’apporto straordinario di capitale alle FFS è, come detto, stato differito al 2025.

Le entrate straordinarie stimate ammontano a 300 milioni (proiezione di giugno e 200 milioni a preventivo). Si tratta perlopiù di entrate derivanti dalla graduale alienazione di RUAG International Holding (150 milioni), da multe inflitte dalla COMCO (29 milioni) e dal rimborso parziale di un mutuo da parte del CICR (25 milioni).