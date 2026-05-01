Il David di Michelangelo a Klosters

Il viso del David di Michelangelo. Keystone

Il 2 luglio 2026 una copia della celebre opera di Michelangelo sarà installata a Klosters, nel canton Grigioni. L’iniziativa, che fa incontrare Svizzera e Italia, è parte di un progetto di lungo respiro dell’artista elvetico Thomas Bolt, che è di casa nella località alpina.

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Serena Tinari Cresciuta a Roma, vivo a Berna dal 2000 per amore di uno svizzero. Sono una giornalista investigativa e mi appassiona scrivere articoli e realizzare documentari su temi controversi. Iniziali: tins.

La notizia arriva dal portale specializzato Artribune. Nel pieno della prossima estate, una copia del David di Michelangelo sarà installata a Klosters, nel canton Grigioni. Il villaggio alpino conosce una straordinaria stagione artistica grazie alla presenza dello scultore svizzero Christian Bolt.

Fra una moltitudine di progetti, consultabili sul suo sito personale Collegamento esterno, Bolt collabora con il laboratorio di scultura Studi d’Arte – Cave Michelangelo di Carrara. L’operazione David nasce da questa collaborazione.

L’originale, scolpito ai primi del Cinquecento, é conservato presso la Galleria dell’Accademia di Firenze Collegamento esterno e all’epoca era considerato un emblema della forza e dell’indipendenza dei fiorentini. La scultura originale, con la base scolpita, è alta 517 centimetri e pesa 5’560 chili. Rappresenta David subito prima della leggendaria lotta contro Golia. Ricorda Artribune che nella capitale toscana “due repliche sono visibili in Piazza della Signoria e Piazzale Michelangelo: la prima, in marmo, fu installata nel 1910; mentre la copia in bronzo che dà il nome al belvedere più frequentato della città fu collocata entro il 1875”.

La copia destinata alla località turistica montana svizzera è stata realizzata nel 2017 in “marmo bianco Michelangelo”, che proviene dalle cave del Polvaccio a Carrara. Alle colonne di Artribune Christian Bolt racconta Collegamento esterno l’idea dietro all’iniziativa: “Quali sono i Golia del nostro tempo e come li affrontiamo”. In altre parole, inserendo il David “in un nuovo contesto e paesaggio, ci chiediamo cosa rimane della sua forza originaria e cosa può dirci oggi su identità, azione e presenza umana”.

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