Il Consiglio federale si congratula con la Nazionale: “Storico”

Il Consiglio federale si congratula con la Nazionale: "Storico" Keystone-SDA

Politici e media nazionali celebrano il ritorno della Svizzera nei quarti di finale di un Mondiale dopo 72 anni, una vittoria contro la Colombia che ha sfatato il tabù degli ottavi di finale.

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Keystone-ATS

Dopo la vittoria ai rigori contro la Colombia ai Mondiali di calcio, la Svizzera è in delirio. E ben due membri del Consiglio federale si sono congratulati con la Nazionale.

“Un passo storico verso la finale! Congratulazioni di cuore a tutta la Nazionale”, ha scritto il presidente della Confederazione Guy Parmelin sul social X. Ha inoltre condiviso immagini e video festosi dal Messico, dove si trova attualmente per colloqui economici. La sua delegazione indossava berretti rossi, mentre lui stesso sfoggiava una sciarpa rossa e bianca.

Contenuto esterno 1/4 finale ! Salutations du Mexique 👋🏻🇲🇽 pic.twitter.com/QwqbxP6VRUCollegamento esterno — Guy Parmelin (@ParmelinG) July 8, 2026 Collegamento esterno

Contenuto esterno Historique : la Suisse est en 1/4 de finale de la @FIFAWorldCupCollegamento esterno 🤩 Ein historischer Schritt Richtung Final 🙌🏻 Herzliche Gratulation an die ganze Nati vom Team Switzerland in Mexiko 🇨🇭 pic.twitter.com/vmwX4x7RmLCollegamento esterno — Guy Parmelin (@ParmelinG) July 7, 2026 Collegamento esterno

Il ministro dello sport Martin Pfister ha dichiarato tramite il canale del DDPS su X: “La Nazionale sta scrivendo la storia dello sport svizzero! Per la prima volta dai Mondiali in casa del 1954, la Svizzera è di nuovo ai quarti di finale di un Mondiale. È pazzesco! La squadra entusiasma l’intero Paese ed è un modello per la prossima generazione di sportivi. Bravi!”.

Contenuto esterno Bundesrat Martin Pfister, Sportminister:

«Die Nati schreibt Schweizer Sportgeschichte! Erstmals seit Heim-WM 1954 steht die 🇨🇭 wieder in WM-Viertelfinal. Wahnsinn! Die Mannschaft begeistert das ganze Land und ist Vorbild für die nächste Sport-Generation. Bravo!» @nati_sfv_asfCollegamento esterno https://t.co/Pd4z1sFp4oCollegamento esterno — VBS – DDPS (@vbs_ddps) July 7, 2026 Collegamento esterno

La rassegna stampa: una partita noiosa, ma il risultato è storico

“Dopo 72 anni la Svizzera è tornata a prendersi un posto tra le magnifiche 8 del Mondiale battendo la Colombia ai rigori”, scrive la redazione sportiva di RSI Info in una breve rassegna stampa che fa la panoramica dei vari titoli delle testate nazionali e internazionali, che vi riproponiamo qui di seguito.

Un evento che ha inevitabilmente raccolto le acclamazioni dei principali media nazionali, la maggior parte dei quali, di fronte ad un match lungo, non sono riusciti ad uscire in formato cartaceo.

In Ticino, unico cantone nel quale le testate giornalistiche hanno ritardato la stampa per avere il risultato della Nati in copertina, Corriere del Ticino e La Regione parlano di una squadra che ha sfatato il tabù legato agli ottavi di finale dopo le uscite contro Argentina, Svezia e Portogallo nelle scorse tre edizioni della Coppa del Mondo.

Discorso simile in Romandia (ma solo sui siti internet), dove Le Matin ha parlato di una Nazionale che ha spezzato una vera e propria maledizione legata ai calci di rigore dopo i fallimenti nelle serie contro Polonia, Spagna ed Inghilterra degli ultimi tre Europei.

Il sentimento generale viene però inquadrato molto bene dal Blick, il quale, tramite un’inedita prima pagina “spezzata” a metà per contemplare sia la vittoria che la sconfitta arrivate dopo la stampa, ha raccontato di un risultato sicuramente storico, ma arrivato dopo 120 minuti di grande sofferenza.

Ma se, localmente, questo traguardo è stato – giustamente – rimarcato ed elogiato, fuori dai confini rossocrociati l’attenzione si è spostata principalmente sulla scarsa qualità dello spettacolo messo in campo dalle due squadre. La Gazzetta dello Sport ha definito la partita come “bruttissima” e “poco emozionante”, mentre il Vancouver Sun ha descritto l’incontro con il termine “snoozer”, il quale viene figurativamente utilizzato per indicare qualcosa di molto noioso.

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