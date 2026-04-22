Il Consiglio federale in seduta extra muros a Estavayer-le-Lac

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin. Keystone-SDA

In linea con la tradizione di vicinanza alle regioni, il governo svizzero si riunisce oggi a Estavayer-le-Lac per la sua ventunesima seduta extra muros, che si concluderà con un incontro pubblico.

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Keystone-ATS

Il Consiglio federale tiene oggi la sua settimanale seduta extra muros a Estavayer-le-Lac, comune friburghese che si affaccia sul lago di Neuchâtel. Al termine della riunione ufficiale, verso mezzogiorno, è previsto un incontro con la popolazione.

È la ventunesima volta dal 2010 che il Governo svolge una delle sue sedute settimanali fuori da Palazzo federale, con lo scopo di manifestare la propria vicinanza a tutte le regioni della Svizzera. “Si tratta di una tradizione ben consolidata che permette di avere discussioni dirette con la popolazione”, ha sottolineato il presidente della Confederazione Guy Parmelin, durante un incontro con i media al suo arrivo nella cittadina del distretto della Broye (canton Friburgo). Salvo nel 2020, in piena pandemia, il Consiglio federale ha tenuto ogni anno almeno una seduta extra muros.

Il presidente della Confederazione ha spiegato di non avere un legame particolare con il comune friburghese di Estavayer-le-Lac, ma di aver risposto favorevolmente a un invito del Cantone per organizzare questa seduta. Accompagnato dal presidente del Consiglio di Stato friburghese Philippe Demierre, Parmelin ha approfittato per scherzare su questa enclave in terra vodese che bisognerebbe “provare a conquistare”.

Guy Parmelin ha anche ricordato la sua prima seduta extra muros come presidente, nel 2021 a Lucerna. Allora il Covid-19 imperversava ancora e il vodese ha ricordato di aver evocato “un ritorno alla normalità”. Una normalità che, alla luce degli eventi degli ultimi mesi in Svizzera e nel mondo, “non esiste più”, ha riconosciuto.

La riunione odierna si tiene nel castello di Chenaux, un bene culturale d’importanza nazionale. Parmelin ha detto di prendere esempio da questo castello che, dalla sua costruzione nel 1284 da parte di Pierre d’Estavayer, è ancora lì dopo aver “superato molti sconvolgimenti”.

Al termine della seduta, i membri del Governo incontreranno la popolazione, il Consiglio di Stato friburghese, il prefetto del distretto della Broye e le autorità municipali per un aperitivo. In seguito è previsto un pranzo.

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