“Il Consiglio federale è bloccato in un circolo vizioso di sconfitte”

Albert Roesti Keystone / Peter Schneider

L’elettorato svizzero ha bocciato il piano di ampliamento delle autostrade del Consiglio federale e della maggioranza del Parlamento. Per le autorità, si tratta di un’ulteriore sconfitta alle urne. L’analisi di Martina Mousson, politologa dell’Istituto gfs.bern.

Balz Rigendinger

Che cosa l’ha colpita in questa domenica di votazioni?

Sono rimasta colpita dall’incertezza attorno alle due proposte di legge relative al diritto di locazione, i cui esiti sono rimasti a lungo in bilico. Risultati così in dubbio indicano una forte polarizzazione, e lo abbiamo visto in tre dei quattro oggetti in votazione oggi.

Risultati così risicati potrebbero suscitare discussioni e controversie.

Sì, questo è il caso in particolare per l’ampliamento delle autostrade. I fondi per il trasporto stradale sono infatti vincolati. La domanda sorge già adesso: cosa si farà con questi miliardi? Le controversie sono destinate a continuare.

Martina Mousson zVg

Perché la proposta sulle autostrade è stata bocciata malgrado il sostegno iniziale? Non è più possibile ottenere il voto degli automobilisti in Svizzera?

Non direi. La maggior parte degli svizzeri e delle svizzere possiede un’automobile e la maggior parte degli abitanti del Paese si sposta anche con i mezzi pubblici. Inoltre, i soldi ci sono, sono vincolati in un fondo. Quindi dobbiamo utilizzarli, ma forse non nel modo previsto dalla proposta di legge. Per l’elettorato, una politica dei trasporti più sostenibile sembra essere più importante.

È anche possibile che i progetti di ampliamento non siano stati distribuiti in modo sufficientemente capillare in tutta la Svizzera?

Il disegno di legge è il risultato del dibattito parlamentare. È stato deliberatamente inserito un progetto nella Svizzera francese. Il punto debole era piuttosto che, agli occhi dell’elettorato, la soluzione proposta non avrebbe risolto il problema generale, ma si sarebbe limitata a spostarlo in un altro punto nevralgico.

Il consigliere federale Albert Rösti ha difeso la proposta. Finora le tematiche che ha sostenuto sono state approvate dal popolo. Quanto pesa per lui questa sconfitta?

Non va sottovalutata. L’ha subita in un ambito in cui in passato si era fortemente e sensibilmente impegnato. Tutto sommato, il ministro dei trasporti deve trarne una conclusione critica.

>> La rete autostradale svizzera non sarà ampliata

Con le autostrade, la 13esima rendita di vecchiaia e la riforma della previdenza professionale, il Consiglio federale ha perso tre votazioni importanti quest’anno. C’è una mancanza di fiducia da parte della popolazione?

I nostri sondaggi mostrano in effetti che il Consiglio federale sta perdendo la fiducia della popolazione. Per la prima volta, c’è addirittura una maggioranza relativa che dichiara di non fidarsi del Governo.

Ma la domanda è: cosa è successo prima? Le sconfitte del Consiglio federale su questioni importanti hanno portato a questa perdita di fiducia? Oppure la perdita di fiducia ha portato a queste sconfitte? In ogni caso, si tratta di un circolo vizioso. Il Consiglio federale viene percepito come debole perché perde, il che a sua volta lo indebolisce.

Le questioni ecologiche hanno avuto un periodo difficile di recente, con i Verdi che hanno subito una pesante sconfitta alle elezioni federali. Il no all’ampliamento dell’autostrada è una vittoria anche per loro?

Sì, è la contrapposizione a uno spirito del tempo antiecologista che prevale anche al di fuori dei confini svizzeri. Si potrebbe dire che dopo lo spostamento a destra [del Parlamento federale] nelle elezioni del 2023, l’ago della bilancia si sta ora riposizionando durante le votazioni. Anche la sinistra e i sindacati hanno dimostrato in modo impressionante il loro potere referendario quest’anno.

Hanno ottenuto una vittoria più risicata per le proposte di legge sugli affitti, ma il dominio della sinistra in campagna elettorale si conferma. Come c’è riuscita?

È chiaro che la sinistra non sta seguendo la via tradizionale. Se si osservano gli annunci sulla carta stampata, si nota che la sua presenza è scarsa. Ha invece esplorato altre strade ed è particolarmente ben rappresentata sulle reti sociali. Inoltre, sta usando altri toni. Alcuni parlano di un populismo di sinistra che si oppone al populismo di destra.

>> Affitti: respinte le nuove norme su disdetta facilitata e subaffitti più severi

Il fronte del “no” ha attaccato le due proposte di legge sulle locazioni come se fossero un unico pacchetto. Tuttavia, l’elettorato ha evidentemente avuto una visione più differenziata. Che cosa è successo?

Il fatto che l’opposizione abbia descritto entrambe le proposte di legge come un “attacco alla protezione degli inquilini” è stata una tattica vincente. La differenziazione si è basata sulla misura in cui l’elettorato sarebbe stato colpito dalle singole proposte. Il progetto di legge sul subaffitto era rivolto anche ai subaffitti commerciali. Questi sono considerati un problema e un fattore che fa aumentare i prezzi, soprattutto nelle città. Questa proposta legislativa era quindi probabilmente più vicina al mondo degli inquilini rispetto all’altro tema sul diritto di locazione in votazione, quello del bisogno personale.

La proposta per un nuovo sistema di finanziamento delle cure ambulatoriali e stazionarie (EFAS) è stata vista come un mini-passo verso la riforma del settore sanitario. Sembra che la cosa sia riuscita. È stata trovata una ricetta per attuare delle riforme in Svizzera? Più piccoli sono i passi, più probabile è il successo?

Direi piuttosto che quanto più ampia è l’alleanza dietro una proposta, tanto più è probabile che una riforma sia ancora possibile.

La complessità della proposta EFAS non ha portato a un voto negativo, come di solito accade per le proposte complesse. Quale argomento è stato convincente?

L’argomento dell’aumento dei premi dell’assicurazione sanitaria è stato il più forte, da entrambe le parti.

>> L’assistenza sanitaria in Svizzera sarà finanziata in modo uniforme

La città di Zurigo ha votato sull’uso dell’asterisco inclusivo nei testi pubblici, in quella che è stata la prima votazione al mondo su tale questione. È tipico della Svizzera?

È molto tipico della Svizzera. Di norma, ciò contribuisce ad ancorare i cambiamenti nella società, poiché chi si opponeva all’asterisco inclusivo è stato sconfessato alle urne. Questo è stato molto evidente anche nelle votazioni sul coronavirus. Più si è votato, più il fronte di chi si opponeva ha perso sostegno. A un certo punto, non si può più dire che le cose sono imposte dall’alto.

Nella città di Basilea, i circoli conservatori volevano impedire la tenuta dell’Eurovision Song Contest tramite un referendum. Queste votazioni possono consentire una discussione su argomenti controversi. Ma in questo caso non è stato così, perché?

L’opposizione era limitata a una cerchia ristretta. Ciononostante, era importante che questa discussione avesse luogo. Questo è l’effetto integrativo della democrazia diretta. L’opinione dei circoli critici non cambierà per questo motivo, ma si rendono conto di non avere un sostegno più ampio.

A cura di Mark Livingston

Tradotto con l’aiuto di DeepL/lj

