Il CICR apre un ospedale da campo a Rafah

Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, nella Striscia di Gaza sono ancora operativi un terzo degli ospedali e dei centri sanitari. KEYSTONE/Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Insieme a 11 società nazionali, tra cui la Croce Rossa Svizzera, il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) ha aperto martedì un ospedale da campo con 60 posti letto a Rafah.

2 minuti

tvsvizzera.it/mar/Keystone-ATS

Secondo l’organizzazione con sede a Ginevra, questa struttura è destinata a integrare gli sforzi della Mezzaluna Rossa Palestinese per garantire il trattamento dei casi urgenti. Dall’inizio della guerra, lo scorso ottobre, quasi venti membri della Mezzaluna Rossa sono stati arrestati dall’esercito israeliano.

Tuttavia, la Mezzaluna Rossa continua a gestire tre posti medici avanzati, sei punti medici ordinari e tre cliniche. Il nuovo ospedale sarà in grado di eseguire interventi chirurgici e fornire delle cure, in particolare per donne e bambini. Sarà anche in grado di gestire un gran numero di persone ferite.

Ogni giorno potranno essere curate circa 200 persone. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), un terzo degli ospedali e dei centri sanitari nella Striscia di Gaza sono ancora operativi. Ma sono sovraccarichi e mancano di attrezzature e risorse, mentre molte persone sfollate vi si rifugiano.

La mancanza di accesso all’acqua e al cibo aumenta il rischio di malattie contagiose in questi siti. Il CICR invita ancora una volta le parti a proteggere le strutture sanitarie e il personale in conformità con il diritto internazionale umanitario. In tutto, circa trenta persone, tra cui alcuni membri della Croce Rossa Svizzera, lavoreranno nel nuovo ospedale nel sud del territorio palestinese.