Il CEO di UBS Sergio Ermotti ha guadagnato 14,9 milioni nel 2025

A fronte di un 2025 molto positivo per UBS, con utili in forte crescita e l'avanzata integrazione di Credit Suisse, il rapporto annuale conferma un compenso di 14,9 milioni di franchi per il CEO Sergio Ermotti.

Il CEO di UBS Sergio Ermotti ha ricevuto l’anno scorso un compenso complessivo di 14,9 milioni di franchi, la stessa cifra del 2024.

Il suo stipendio è composto da una parte fissa di 2,8 milioni e una parte variabile di 12,1 milioni, secondo il rapporto annuale della prima banca svizzera pubblicato lunedì. In Europa Ermotti è uno dei dirigenti bancari meglio retribuiti, ma il suo compenso è decisamente inferiore a quello dei grandi concorrenti statunitensi, che può arrivare anche oltre i 40 milioni di dollari.

Per l’insieme della direzione – composta da 15 persone – la massa salariale ha raggiunto una retribuzione totale di 145,3 milioni, contro i 143,6 milioni del 2024. Nel rapporto non vengono indicati gli stipendi dei singoli membri.

Il presidente del CdA Colm Kelleher, riceverà 5,5 milioni di franchi per l’anno che termina con l’assemblea generale del prossimo 15 aprile. L’intero CdA guadagnerà 13,3 milioni di franchi nel 2025/26 (comprese le cosiddette commissioni di sovvenzione), rispetto ai 14,0 milioni del 2024/25.

Dal punto di vista operativo, il 2025 è stato positivo per UBS. La banca ha aumentato i suoi profitti di oltre il 50% a 7,8 miliardi di dollari, consentendo agli azionisti di ricevere un dividendo significativamente più alto.

Per quanto riguarda l’integrazione di Credit Suisse, la banca non ha finora registrato intoppi di rilievo ed è quindi in linea con i piani: lo scorso anno è stata effettuata gran parte della migrazione dei conti dei clienti di Credit Suisse in Svizzera sulla piattaforma UBS. Entro la fine di marzo dovrebbe essere completata.

