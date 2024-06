“Il canone va ridotto ma non a 200 franchi”

Questo contenuto è stato pubblicato al Russia e Corea del Nord hanno firmato un trattato che prevede, tra l'altro, assistenza reciproca in caso di aggressione contro uno dei due Paesi.

Altri sviluppi

L’acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS non indebolisce la concorrenza

Questo contenuto è stato pubblicato al La concorrenza in ambito bancario in Svizzera non è stata minacciata dall'acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS. È quanto comunica l'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari al termine della sua procedura di controllo.

Di più L’acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS non indebolisce la concorrenza