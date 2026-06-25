Nuovi record di caldo in Svizzera

Si cerca rinfresco nell'Aare, che però non è mai stato così caldo nel mese di giugno. Keystone-SDA

Una storica ondata di caldo sta colpendo la Svizzera, facendo registrare temperature senza precedenti in diverse località e causando gravi conseguenze come siccità, rischi per la fauna ittica, problemi sanitari e il possibile spegnimento della centrale nucleare di Beznau.

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Keystone-ATS

Il caldo non accenna a diminuire e anche mercoledì sono stati battuti nuovi record in Svizzera. A Visp (canton Vallese) è stata registrata la temperatura più alta mai misurata nella località: 36,8 gradi. La colonnina di mercurio potrebbe però ancora salire nel fine settimana.

L’ultimo record a Visp risaliva al luglio 1983, con 36,7 gradi, ha indicato MeteoSvizzera a Keystone-ATS. A Nyon (Vaud) si sono registrati 35,6 gradi, un record per il mese di giugno, così come a Buchs (San Gallo), dove sono stati raggiunti i 36,2 gradi.

A Elm (Glarona) non si era mai arrivati a 29,2 gradi un 24 giugno, così come a Sion non si erano mai toccati i 34,4. Nel capoluogo vallesano il precedente record era di 34,3 gradi ed era stato registrato nel 1967.

A causa della persistente siccità e dell’elevato rischio d’incendi boschivi, i due cantoni di Appenzello e quello di Argovia hanno diramato divieti di accendere fuochi. La situazione mette inoltre a rischio anche la vita dei pesci nei torrenti quasi in secca, tanto che ad Appenzello Esterno sono già state effettuate diverse operazioni di pesca di emergenza nei giorni scorsi.

Acque bollenti

Mercoledì a Berna l’Aare ha superato un record storico: 22,8 gradi. Il fiume non era mai stato così caldo nel mese di giugno. Il record precedente risaliva al 2025. Da notare che il 30 maggio l’Aare aveva già superato per la prima volta quest’anno la soglia dei 20 gradi – mai così presto dal 1975.

L’elevata temperatura del fiume potrebbe diventare un problema per la centrale nucleare di Beznau (Argovia). Se le sue acque non dovessero raffreddarsi, venerdì l’impianto verrà scollegato dalla rete, ha comunicato il gestore, Axpo. La misura è volta a proteggere l’ecosistema. Già da martedì i due reattori funzionano solo a metà della loro potenza.

Effetti sulla salute

Il caldo sta creando difficoltà anche ad alcuni ospedali. Dall’inizio dell’ondata di caldo l’Ospedale universitario di Zurigo ha registrato un aumento del 10% dei pazienti. Nella maggior parte dei casi avevano bevuto troppo poco, svolto un’attività fisica troppo intensa, trascorso troppo tempo al sole o presentavano già patologie preesistenti.

I servizi del Quotidiano della RSI del 14 giugno 2026:

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