Il calcio svizzero piange il suo ex presidente

Ralph Zloczower è stato il "papà di Euro 2008". Keystone / Ennio Leanza

Si è spento a 93 anni Ralph Zloczower, storico presidente dell'Associazione Svizzera di Football ricordato come la figura chiave che portò gli Europei del 2008 in Svizzera.

Condividi

2 minuti

Keystone-ATS

Ralph Zloczower è deceduto giovedì all’età di 93 anni, annuncia l’Associazione svizzera di football (ASF), che il bernese aveva presieduto tra il 2001 e il 2009.

Per decenni, Zloczower è stato una figura di spicco del calcio svizzero. La sua carriera di dirigente è iniziata nel 1972 come presidente degli Young Boys. Il giurista vantava già all’epoca una vasta esperienza in ambito dirigenziale. Era avvocato e dirigeva il proprio studio a Berna, è stato consigliere comunale liberale radicale (PLR, destra) nella capitale, colonnello di Stato maggiore generale dell’esercito svizzero e presidente della Federazione svizzera di curling.

Dal 1982 al 1989, Zloczower è stato membro e poi presidente della Corte d’appello dell’allora Lega nazionale. Ha in seguito fatto parte per cinque anni del comitato della Lega nazionale, prima di assumerne la presidenza nel 1995. Nel febbraio 2001 è diventato il 32° presidente dell’ASF, succedendo a Marcel Mathier.

L’organizzazione di Euro 2008

Durante il suo mandato, la nazionale svizzera si è qualificata per gli Europei del 2004 e i Mondiali del 2006. Il suo più grande successo come dirigente risale tuttavia al dicembre 2002, quando l’UEFA ha attribuito l’organizzazione di Euro 2008 alla Svizzera e all’Austria. Era la prima volta da oltre 50 anni che un evento sportivo di questa portata si svolgeva in Svizzera.

“Siamo estremamente riconoscenti a Ralph Zloczower per aver saputo far sentire la voce del calcio svizzero e conferirgli grande notorietà grazie alla sua competenza giuridica, al suo talento negoziale e a una rete di contatti eccezionale a livello nazionale e internazionale. Il fatto che la Svizzera abbia potuto co-ospitare Euro 2008 resterà per sempre associato al suo nome”, ha reagito l’attuale presidente Peter Knäbel in un comunicato dell’ASF.

Nel 2009, dopo otto anni alla guida della federazione nazionale, Zloczower aveva ceduto la presidenza a Peter Gilliéron. Era poi stato nominato presidente onorario.

Articoli più popolari