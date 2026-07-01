Il Bagno del Diavolo riappare tra i ghiacci del Sex Rouge
Un affascinante lago effimero, chiamato "Bagno del Diavolo", si è formato a 2'750 metri di quota sul ghiacciaio di Les Diablerets, offrendo uno spettacolo naturale particolarmente suggestivo quest'anno.
“Le Bain du Diable”, il Bagno del Diavolo, è il nome dato al lago effimero comparso sul ghiacciaio del Sex Rouge, nel massiccio di Les Diablerets (canton Vaud), a poca distanza dal celebre ristorante progettato dall’architetto ticinese Mario Botta.
“Ogni estate il ghiacciaio si trasforma. Quest’anno il lago è particolarmente impressionante e offre ai visitatori uno spettacolo naturale affascinante”, spiega citato in una nota Bernhard Tschannen, il CEO di Glacier 3000, la locale società degli impianti di risalita.
La balneazione nel lago, situato a 2’750 metri di quota, è vietata. Il riferimento a Lucifero è un richiamo alla montagna chiamata “Quille du Diable” (Birillo del Diavolo), nota anche come “Tour Saint-Martin”.
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