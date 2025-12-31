La televisione svizzera per l’Italia
Qui Svizzera

Il 2025 in Svizzera in immagini 

Natale senza neve quest'anno? Una donna raccoglie il suo abete rosso fresco dal bosco della città di Zurigo, sabato 13 dicembre 2025, a Zurigo.
Negli ultimi dieci anni, sull'Altopiano centrale svizzero si è registrato un solo Natale bianco. Anche quest'anno non ha nevicato. Keystone / Michael Buholzer

Per la Svizzera, il 2025 è stato un anno segnato da sfide economiche, politiche e climatiche. Ma ci sono stati anche molti momenti allegri ed eventi tradizionali. La redazione fotografica di Swissinfo guarda al passato da una prospettiva soggettiva. 

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

Nata in Inghilterra, vivo in Svizzera dal 1994. Mi sono formata come graphic designer a Zurigo tra il 1997 e il 2002. Recentemente mi occupo di elaborazione di immagini e ho raggiunto il team di swissinfo.ch nel marzo del 2017.

Una squadra in costume corre lungo il percorso di discesa durante l'11ª edizione della Bathtub Race, sabato 25 gennaio 2025, a Stoos, nel cantone di Svitto.
Una squadra in costume sfreccia lungo il percorso in discesa durante l’11ª edizione della Bathtub Race, sabato 25 gennaio a Stoos. Keystone / Urs Flueeler
L'incontro annuale del World Economic Forum di Davos ha riunito imprenditori, scienziati, leader politici e aziendali. che si è svolto dal 20 al 24 gennaio. Mercoledì 22 gennaio 2025, durante il 55° incontro annuale, gli attivisti di Greenpeace hanno sequestrato un jet privato all'aeroporto per protestare contro l'aumento della tassazione sui ricchi. L'incidente si è verificato a margine dell'incontro a Samedan, in Svizzera.
L’incontro annuale del Forum economico mondiale ha riunito imprenditori, scienziate, leader politici e aziendali. Il 22 gennaio, durante il 55° incontro annuale, gli attivisti e le attiviste di Greenpeace hanno sequestrato simbolicamente diversi jet privati all’aeroporto di Samedan per protestare in favore dell’aumento della tassazione per le persone più ricche. Keystone / Gian Ehrenzeller
Lunedì 20 gennaio 2025, il consigliere federale svizzero Guy Parmelin ha accolto il vice primo ministro cinese Ding Xuexiang durante una visita di lavoro a Berna, in Svizzera.
Il 20 gennaio, il consigliere federale Guy Parmelin ha accolto il vice primo ministro cinese Ding Xuexiang durante una visita di lavoro a Berna. Keystone / Peter Schneider
Un uomo in piedi con un manichino dei grandi magazzini Jelmoli sulla Bahnhofstrasse, fotografato venerdì 28 febbraio 2025 a Zurigo. Dopo oltre 125 anni, questo storico grande magazzino, situato in un luogo famoso in tutto il mondo, stava per chiudere definitivamente i battenti.
Un uomo con un manichino dei grandi magazzini Jelmoli nella famosa Bahnhofstrasse di Zurigo, fotografato il 28 febbraio. Dopo oltre 125 anni, questo storico grande magazzino ha chiuso definitivamente i battenti. Keystone / Ennio Leanza
La vivace tradizione del rafting sul Lago di Aegeri ha una ricca storia, con eventi che si tengono ogni quattro o cinque anni dal 1850. Quest'anno il rafting avrà luogo l'8 marzo 2025, con partenza da Bergmatt e arrivo a Oberaegeri su una zattera completa.
La vivace tradizione del rafting sul lago Ägeri ha una ricca storia, con eventi che si tengono ogni quattro o cinque anni dal 1850. Quest’anno il rafting si è svolto l’8 marzo. Keystone / Urs Flueeler
Il Consigliere federale Albert Rösti, in rappresentanza del centro-sinistra, e Peter Staehli, Presidente del Consiglio di Amministrazione della BERNEXPO, in rappresentanza del centro-destra, si sono uniti ad altri ospiti illustri della politica e dell'economia per collegare un cavo elettrico durante la cerimonia ufficiale di apertura della BEA nel nuovo padiglione espositivo di Berna, venerdì 25 aprile 2025.
Il consigliere federale Albert Rösti e Peter Stähli, presidente del consiglio di amministrazione di Bernexpo, si sono uniti ad altri ospiti illustri del mondo politico ed economico per collegare un cavo elettrico durante la cerimonia ufficiale di apertura del nuovo padiglione espositivo di Berna, il 25 aprile. Keystone / Peter Klaunzer
Il personale della protezione civile ha trasportato una carcassa di cinghiale durante l'esercitazione epidemica "PSANOS" organizzata dal Cantone dei Grigioni per affrontare la peste suina africana. L'evento si è svolto giovedì 3 aprile a Grono. Il caso di peste suina più settentrionale finora registrato è stato rilevato in Italia, a soli 60 chilometri dal confine svizzero.
Il personale della protezione civile ha trasportato la carcassa di un cinghiale durante un’esercitazione organizzata dal Cantone dei Grigioni per affrontare l’epidemia di peste suina africana. L’evento si è svolto il 3 aprile a Grono. Keystone / Gian Ehrenzeller
Stambecchi camminano lungo la parete della diga di Salanfe in cerca di salnitro, venerdì 16 maggio 2025, a Evionnaz, in Vallese. Alta 52 metri, la diga di Salanfe, situata nel comune di Evionnaz in Vallese, ha una pendenza di 75 gradi.
Stambecchi camminano lungo il muro della diga di Salanfe in cerca di salnitro il 16 maggio, a Evionnaz. Alta 52 metri, la diga di Salanfe ha una pendenza di 75 gradi. Keystone / Jean-Christophe Bott
Spettatori durante l'esibizione di Zoe Me, partecipante all'ESC svizzero, nell'Arena Plus a disposizione del pubblico nel Parco St. Jakob, durante la grande finale del 69° Eurovision Song Contest a Basilea, Svizzera, sabato 17 maggio 2025.
Spettatori assistono all’esibizione della partecipante svizzera Zoë Më durante la grande finale del 69° Eurovision Song Contest a Basilea, sabato 17 maggio. Keystone / Til Buergy
Martedì 20 maggio 2025, una mucca è stata trasportata in elicottero dalla zona della frana vicino a Bietschhorn, nella valle Lötschental, a una fattoria di Ferden. Il villaggio di Blatten VS nella valle Lötschental ha dovuto essere completamente evacuato a causa del rischio di caduta massi, con circa 300 residenti.
Martedì 20 maggio una mucca è stata trasportata in elicottero dalla zona della frana vicino a Bietschhorn, nella valle Lötschental, a una fattoria di Ferden. Il villaggio vallesano di Blatten, che conta circa 300 residenti, ha dovuto essere completamente evacuato a causa del rischio di caduta massi. Keystone / Peter Klaunzer
Una casa sommersa dall'acqua del fiume Lonza, in seguito alla formazione di un lago che ha interessato le ultime case del villaggio di Blatten, avvenuta dopo una massiccia valanga innescata dal crollo del ghiacciaio della Betulla a Blatten, in Svizzera, giovedì 5 giugno 2025. Una parte significativa del villaggio, situato nel Canton Vallese, è stata sepolta da pesanti masse di ghiaccio, fango e roccia. Numerose case sono state distrutte e una persona risulta dispersa. Tra il 19 e il 28 maggio, diversi milioni di metri cubi di roccia sono caduti dalla montagna Kleines Nesthorn sopra Blatten, provocando un cono di detriti di nove milioni di tonnellate sul ghiacciaio della Betulla, che alla fine è crollato il 28 maggio 2025.
Il 5 giugno, delle case sono state sommerse dalle acque del fiume Lonza, in seguito alla formazione di un lago che ha colpito le ultime abitazioni del villaggio di Blatten. Una parte significativa del villaggio, situato nel cantone del Vallese, è stata sepolta da pesanti masse di ghiaccio, fango e rocce dopo una massiccia valanga provocata dal crollo del ghiacciaio di Birch. Keystone / Michael Buholzer
Molti spettatori si sono goduti la sfilata durante il 66° Festival dello jodel della Svizzera centrale nel villaggio di Menznau, situato nell'entroterra di Lucerna, domenica 29 giugno 2025.
Molti spettatori e spettatrici hanno assistito alla sfilata durante il 66° Festival dello jodel della Svizzera centrale, tenutosi nel villaggio di Menznau il 29 giugno. Keystone / Urs Flueeler
Lunedì 30 giugno 2025, a Berna, Susanne Wille, Direttore generale della SRG, ha tenuto una conferenza stampa sulla futura organizzazione della SRG.
Susanne Wille, direttrice generale della Società svizzera di radiotelevisione SSR, è intervenuta a una conferenza stampa sulla futura organizzazione della SSR, il 30 giugno a Berna. Keystone / Til Buergy
Per la prima volta, la più grande bandiera svizzera non è stata esposta sul Monte San Gottardo, ma su un prato della Schwaegalp per celebrare la Giornata nazionale giovedì 31 luglio 2025. L'evento è stato riprogrammato a causa del maltempo.
Per la prima volta, la più grande bandiera svizzera non è stata esposta sulla parete nord del monte Säntis, ma su un prato della Schwägalp il 31 luglio. L’occasione è stata la celebrazione della Festa nazionale svizzera del 1° agosto. Keystone / Gian Ehrenzeller
Lisa Mazzone, presidente del Partito Verde Svizzero, insieme ai membri del partito, posa per una foto di gruppo con in mano dei cartelli raffiguranti dei pannelli solari. La foto è stata scattata dopo l'adozione all'unanimità della risoluzione "No grazie al nucleare! Oggi l'energia solare è un must!" durante la riunione dei delegati del Partito Verde Svizzero di sabato 23 agosto 2025, a Vicques, nella regione del Giura.
Lisa Mazzone, presidente del partito dei Verdi svizzeri, insieme ai membri del partito, posa per una foto di gruppo con in mano dei cartelli raffiguranti dei pannelli solari. La foto è stata scattata dopo l’adozione all’unanimità di una risoluzione contro l’energia nucleare durante l’assemblea dei delegati dei Verdi, sabato 23 agosto a Vicques. Keystone / Anthony Anex
Lo spettacolo per l'anniversario della Migros si è svolto davanti a circa 20.000 dipendenti Migros. L'evento faceva parte di una due giorni di festeggiamenti per i 100 anni di Migros, intitolata "Merci - das Fest" (Grazie - la festa). L'evento si è tenuto martedì 2 settembre 2025 presso il sito ESAF e l'aerodromo di Mollis e ha visto la partecipazione di circa 40.000 dipendenti registrati di Migros Svizzera.
Lo spettacolo per l’anniversario della Migros faceva parte di una due giorni di celebrazioni per i 100 anni della Migros. Si è tenuto il 2 settembre, presso l’aerodromo di Mollis, e ha visto la partecipazione di circa 40’000 dipendenti registrati di Migros Svizzera. Keystone / Urs Flueeler
La svizzera Ditaji Kambundji festeggia dopo aver vinto la finale dei 100 m ostacoli femminili durante i Campionati mondiali di atletica leggera a Tokyo, il 15 settembre 2025.
La svizzera Ditaji Kambundji festeggia dopo aver vinto la finale dei 100m ostacoli femminili durante i Campionati mondiali di atletica leggera a Tokyo il 15 settembre. Afp Or Licensors
E SE... I DAZI? Il marchio di orologi Swatch ha risposto alle tariffe del 39% imposte alla Svizzera dagli Stati Uniti scambiando i numeri 3 e 9 sul quadrante dell'orologio, settembre 2025.
Il marchio di orologi Swatch ha risposto alle tariffe del 39% imposte alla Svizzera dagli Stati Uniti scambiando i numeri 3 e 9 sul quadrante dell’orologio a settembre. Keystone / Alessandro Della Valle
Attivisti filo-palestinesi si sono scontrati con la polizia durante due manifestazioni simultanee: una marcia silenziosa per Israele contro l'antisemitismo e una manifestazione antisionista filo-palestinese, giovedì 18 settembre 2025, a Losanna.
Attivisti filo-palestinesi si sono scontrati con la polizia durante due manifestazioni simultanee: una marcia silenziosa per Israele contro l’antisemitismo e una manifestazione antisionista filo-palestinese il 18 settembre a Losanna. Keystone / Jean-Christophe Bott
Lo sceneggiatore svizzero Dino Brandao (a destra) e il regista svizzero Moris Freiburghaus (a sinistra) festeggiano dopo aver vinto il Golden Eye Award per il loro film "I Love You, I Leave You" nella categoria documentari durante la serata di premiazione del 21° Zurich Film Festival (ZFF) a Zurigo, Svizzera, sabato 4 ottobre 2025.
Lo sceneggiatore svizzero Dino Brandao (a destra) e il regista svizzero Moris Freiburghaus (a sinistra) festeggiano dopo aver vinto il Golden Eye Award per il loro film “I Love You, I Leave You” nella categoria dei documentari, durante la serata di premiazione del 21° Zurich Film Festival, il 4 ottobre. Keystone / Andreas Becker
La luna piena illumina la vetta di Chamossaire, nelle Alpi vodesi della Svizzera, mercoledì 5 novembre 2025. Questa luna piena, chiamata Luna del Castoro, è la seconda superluna del 2025.
Il 5 novembre, la luna piena illumina la vetta dello Chamossaire, nelle Alpi vodesi della Svizzera. Questa luna piena, chiamata Luna del Castoro, è stata la seconda superluna del 2025. Keystone / Cyril Zingaro
Giovedì 27 novembre 2025, il villaggio di Brienz-Brinzauls è stato nuovamente evacuato, una precauzione in vigore dal novembre 2024 a causa del rischio di frane. In precedenza, nel giugno 2023, il villaggio era sfuggito per poco a una colata detritica. Recentemente, un'altra frana ha minacciato l'area, trasformandosi in una colata detritica in lento movimento.
Il villaggio di Brienz-Brinzauls viene nuovamente evacuato dal novembre 2024, una precauzione dovuta al rischio di frane. In precedenza, nel giugno 2023, il villaggio era sfuggito per poco a una colata detritica. Nei giorni precedenti il 27 novembre 2025, quando è stata scattata questa foto, un’altra frana ha minacciato il villaggio. Ora si è trasformata in un lento flusso di detriti. Keystone / Gian Ehrenzeller
Gabbiani seduti sulla ringhiera di un molo a Sempach in una nebbiosa mattina di dicembre. Scattata il 9 dicembre 2025.
Gabbiani seduti sulla ringhiera di un molo a Sempach in una nebbiosa e fredda mattina, il 9 dicembre. Caroline Mohnke / Keystone

L’inizio del 2025, il Forum economico mondiale (WEF) di Davos ha suscitato grande interesse a livello globale. Come sempre, hanno partecipato numerosi membri della comunità economica internazionale: tra le 2’800 persone partecipanti erano registrati 900 CEO. 

Nel corso dell’anno il riscaldamento globale ha causato gravi danni: un’enorme frana ha segnato il bilancio per il 2025. Il 28 maggio, dopo il crollo di un ghiacciaio, una valanga ha cancellato gran parte del villaggio montano di Blatten. Oltre 300 residenti sono stati evacuati e la maggior parte di loro ha perso la propria casa. 

Sul fronte politico, la disputa con gli Stati Uniti sui dazi ha assorbito molta energia. Ad aprile, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva annunciato dazi del 31% sulle importazioni svizzere, a fine luglio li ha fissati al 39%, provocando un vero e proprio shock in Svizzera. Le discussioni si sono quindi surriscaldate, prima che a novembre si giungesse finalmente a un accordo, che comporterà probabilmente notevoli compromessi da parte svizzera. 

L’anno è stato segnato anche da notizie più leggere: la Svizzera ha ospitato a maggio l’Eurovision Song Contest, che si è tenuto a Basilea. La concorrente svizzera si è classificata al decimo posto, convincendo più la giuria che il pubblico. A luglio, la Nazionale femminile di calcio elvetica ha entusiasmato la propria tifoseria raggiungendo i quarti di finale dei Campionati europei giocati in casa.  

Testo: Reto Gysi von Wartburg. A cura di Mark Livingston 

Traduzione con il supporto dell’IA/sibr 

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR