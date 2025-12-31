Il 2025 in Svizzera in immagini

Negli ultimi dieci anni, sull'Altopiano centrale svizzero si è registrato un solo Natale bianco. Anche quest'anno non ha nevicato. Keystone / Michael Buholzer

Per la Svizzera, il 2025 è stato un anno segnato da sfide economiche, politiche e climatiche. Ma ci sono stati anche molti momenti allegri ed eventi tradizionali. La redazione fotografica di Swissinfo guarda al passato da una prospettiva soggettiva.

2 minuti

Helen James Nata in Inghilterra, vivo in Svizzera dal 1994. Mi sono formata come graphic designer a Zurigo tra il 1997 e il 2002. Recentemente mi occupo di elaborazione di immagini e ho raggiunto il team di swissinfo.ch nel marzo del 2017.

Precedente Seguente Una squadra in costume sfreccia lungo il percorso in discesa durante l’11ª edizione della Bathtub Race, sabato 25 gennaio a Stoos. Keystone / Urs Flueeler L’incontro annuale del Forum economico mondiale ha riunito imprenditori, scienziate, leader politici e aziendali. Il 22 gennaio, durante il 55° incontro annuale, gli attivisti e le attiviste di Greenpeace hanno sequestrato simbolicamente diversi jet privati all’aeroporto di Samedan per protestare in favore dell’aumento della tassazione per le persone più ricche. Keystone / Gian Ehrenzeller Il 20 gennaio, il consigliere federale Guy Parmelin ha accolto il vice primo ministro cinese Ding Xuexiang durante una visita di lavoro a Berna. Keystone / Peter Schneider Un uomo con un manichino dei grandi magazzini Jelmoli nella famosa Bahnhofstrasse di Zurigo, fotografato il 28 febbraio. Dopo oltre 125 anni, questo storico grande magazzino ha chiuso definitivamente i battenti. Keystone / Ennio Leanza La vivace tradizione del rafting sul lago Ägeri ha una ricca storia, con eventi che si tengono ogni quattro o cinque anni dal 1850. Quest’anno il rafting si è svolto l’8 marzo. Keystone / Urs Flueeler Il consigliere federale Albert Rösti e Peter Stähli, presidente del consiglio di amministrazione di Bernexpo, si sono uniti ad altri ospiti illustri del mondo politico ed economico per collegare un cavo elettrico durante la cerimonia ufficiale di apertura del nuovo padiglione espositivo di Berna, il 25 aprile. Keystone / Peter Klaunzer Il personale della protezione civile ha trasportato la carcassa di un cinghiale durante un’esercitazione organizzata dal Cantone dei Grigioni per affrontare l’epidemia di peste suina africana. L’evento si è svolto il 3 aprile a Grono. Keystone / Gian Ehrenzeller Stambecchi camminano lungo il muro della diga di Salanfe in cerca di salnitro il 16 maggio, a Evionnaz. Alta 52 metri, la diga di Salanfe ha una pendenza di 75 gradi. Keystone / Jean-Christophe Bott Spettatori assistono all’esibizione della partecipante svizzera Zoë Më durante la grande finale del 69° Eurovision Song Contest a Basilea, sabato 17 maggio. Keystone / Til Buergy Martedì 20 maggio una mucca è stata trasportata in elicottero dalla zona della frana vicino a Bietschhorn, nella valle Lötschental, a una fattoria di Ferden. Il villaggio vallesano di Blatten, che conta circa 300 residenti, ha dovuto essere completamente evacuato a causa del rischio di caduta massi. Keystone / Peter Klaunzer Il 5 giugno, delle case sono state sommerse dalle acque del fiume Lonza, in seguito alla formazione di un lago che ha colpito le ultime abitazioni del villaggio di Blatten. Una parte significativa del villaggio, situato nel cantone del Vallese, è stata sepolta da pesanti masse di ghiaccio, fango e rocce dopo una massiccia valanga provocata dal crollo del ghiacciaio di Birch. Keystone / Michael Buholzer Molti spettatori e spettatrici hanno assistito alla sfilata durante il 66° Festival dello jodel della Svizzera centrale, tenutosi nel villaggio di Menznau il 29 giugno. Keystone / Urs Flueeler Susanne Wille, direttrice generale della Società svizzera di radiotelevisione SSR, è intervenuta a una conferenza stampa sulla futura organizzazione della SSR, il 30 giugno a Berna. Keystone / Til Buergy Per la prima volta, la più grande bandiera svizzera non è stata esposta sulla parete nord del monte Säntis, ma su un prato della Schwägalp il 31 luglio. L’occasione è stata la celebrazione della Festa nazionale svizzera del 1° agosto. Keystone / Gian Ehrenzeller Lisa Mazzone, presidente del partito dei Verdi svizzeri, insieme ai membri del partito, posa per una foto di gruppo con in mano dei cartelli raffiguranti dei pannelli solari. La foto è stata scattata dopo l’adozione all’unanimità di una risoluzione contro l’energia nucleare durante l’assemblea dei delegati dei Verdi, sabato 23 agosto a Vicques. Keystone / Anthony Anex Lo spettacolo per l’anniversario della Migros faceva parte di una due giorni di celebrazioni per i 100 anni della Migros. Si è tenuto il 2 settembre, presso l’aerodromo di Mollis, e ha visto la partecipazione di circa 40’000 dipendenti registrati di Migros Svizzera. Keystone / Urs Flueeler La svizzera Ditaji Kambundji festeggia dopo aver vinto la finale dei 100m ostacoli femminili durante i Campionati mondiali di atletica leggera a Tokyo il 15 settembre. Afp Or Licensors Il marchio di orologi Swatch ha risposto alle tariffe del 39% imposte alla Svizzera dagli Stati Uniti scambiando i numeri 3 e 9 sul quadrante dell’orologio a settembre. Keystone / Alessandro Della Valle Attivisti filo-palestinesi si sono scontrati con la polizia durante due manifestazioni simultanee: una marcia silenziosa per Israele contro l’antisemitismo e una manifestazione antisionista filo-palestinese il 18 settembre a Losanna. Keystone / Jean-Christophe Bott Lo sceneggiatore svizzero Dino Brandao (a destra) e il regista svizzero Moris Freiburghaus (a sinistra) festeggiano dopo aver vinto il Golden Eye Award per il loro film “I Love You, I Leave You” nella categoria dei documentari, durante la serata di premiazione del 21° Zurich Film Festival, il 4 ottobre. Keystone / Andreas Becker Il 5 novembre, la luna piena illumina la vetta dello Chamossaire, nelle Alpi vodesi della Svizzera. Questa luna piena, chiamata Luna del Castoro, è stata la seconda superluna del 2025. Keystone / Cyril Zingaro Il villaggio di Brienz-Brinzauls viene nuovamente evacuato dal novembre 2024, una precauzione dovuta al rischio di frane. In precedenza, nel giugno 2023, il villaggio era sfuggito per poco a una colata detritica. Nei giorni precedenti il 27 novembre 2025, quando è stata scattata questa foto, un’altra frana ha minacciato il villaggio. Ora si è trasformata in un lento flusso di detriti. Keystone / Gian Ehrenzeller Gabbiani seduti sulla ringhiera di un molo a Sempach in una nebbiosa e fredda mattina, il 9 dicembre. Caroline Mohnke / Keystone Fotografia 1

Fotografia 2

Fotografia 3

Fotografia 4

Fotografia 5

Fotografia 6

Fotografia 7

Fotografia 8

Fotografia 9

Fotografia 10

Fotografia 11

Fotografia 12

Fotografia 13

Fotografia 14

Fotografia 15

Fotografia 16

Fotografia 17

Fotografia 18

Fotografia 19

Fotografia 20

Fotografia 21

Fotografia 22

Fotografia 23

L’inizio del 2025, il Forum economico mondiale (WEF) di Davos ha suscitato grande interesse a livello globale. Come sempre, hanno partecipato numerosi membri della comunità economica internazionale: tra le 2’800 persone partecipanti erano registrati 900 CEO.

Nel corso dell’anno il riscaldamento globale ha causato gravi danni: un’enorme frana ha segnato il bilancio per il 2025. Il 28 maggio, dopo il crollo di un ghiacciaio, una valanga ha cancellato gran parte del villaggio montano di Blatten. Oltre 300 residenti sono stati evacuati e la maggior parte di loro ha perso la propria casa.

Sul fronte politico, la disputa con gli Stati Uniti sui dazi ha assorbito molta energia. Ad aprile, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva annunciato dazi del 31% sulle importazioni svizzere, a fine luglio li ha fissati al 39%, provocando un vero e proprio shock in Svizzera. Le discussioni si sono quindi surriscaldate, prima che a novembre si giungesse finalmente a un accordo, che comporterà probabilmente notevoli compromessi da parte svizzera.

L’anno è stato segnato anche da notizie più leggere: la Svizzera ha ospitato a maggio l’Eurovision Song Contest, che si è tenuto a Basilea. La concorrente svizzera si è classificata al decimo posto, convincendo più la giuria che il pubblico. A luglio, la Nazionale femminile di calcio elvetica ha entusiasmato la propria tifoseria raggiungendo i quarti di finale dei Campionati europei giocati in casa.

Testo: Reto Gysi von Wartburg. A cura di Mark Livingston

Traduzione con il supporto dell’IA/sibr