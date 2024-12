Il 2024 in Svizzera in immagini

Negli ultimi dodici mesi vi sono stati numerosi momenti salienti in Svizzera, da conferenze internazionali di grande importanza a catastrofi naturali ed eventi meteorologici estremi. La redazione di Swissinfo.ch ha selezionato le foto che rimarranno nella nostra memoria.

Thomas Kern Thomas Kern è nato in Svizzera nel 1965. Dopo una formazione di fotografo a Zurigo, ha iniziato a lavorare come fotoreporter nel 1989. Nel 1990 ha fondato l'agenzia fotografica svizzera Lookat Photos. Thomas Kern ha vinto due volte il World Press Award e ha ottenuto diversi riconoscimenti in Svizzera. Il suo lavoro è stato esposto in varie mostre ed è rappresentato in diverse collezioni. Reto Gysi von Wartburg

Dal 2015 vicecaporedattore di swissinfo.ch. In precedenza, dal 2006 al 2016, responsabile del reparto retail banking della rivista finanziaria zurighese "Finanz und Wirtschaft". Master in giornalismo e nuovi media (2014, Università di Lipsia) e licenza in economia (1999, università di Berna).

Il cielo e più in generale la meteorologia offrono spesso immagini particolarmente affascinanti. Durante l’anno che sta per concludersi l’aurora boreale ha fatto capolino diverse volte in Svizzera, regalando uno spettacolo raro in Europa centrale.

Come sempre, l’incontro annuale del World Economic Forum (WEF) ha ricevuto un’ampia attenzione a livello internazionale. Ma per una volta, un’altra conferenza ha messo la Svizzera sotto i riflettori a livello globale: a giugno, rappresentanti di alto livello provenienti da un centinaio di Paesi si sono incontrati sul Bürgenstock, nel Canton Nidvaldo, per discutere di pace in Ucraina. Tuttavia, l’assenza della Russia e del suo principale alleato, la Cina, ha sminuito l’importanza dell’incontro.

In ambito politico, il 2024 ha portato con sé una sorpresa: il popolo svizzero ha detto sì all’introduzione di una tredicesima rendita pensionistica. Il fatto che l’approvazione fosse quasi inaspettata si legge bene sui volti di chi sosteneva questa iniziativa popolare.

Considerata da alcuni come la lady di ferro del Governo svizzero, la consigliera federale Karin Keller-Sutter – eletta in dicembre alla presidenza della Confederazione per il 2025 – svela dal canto suo il lato umano della politica.

Precedente Seguente Poliziotti sul tetto di un edificio durante il Wold Economic Forum di Davos, nei Grigioni, il 15 gennaio 2024. Afp Or Licensors La star svizzera del freeski Fabian Bösch trasforma l’iconica vetta dello Schilthorn nelle Alpi Bernesi in un palcoscenico unico. Jan Cadosch / Red Bull Content Pool I sostenitori della tredicesima rendita pensionistica non si aspettavano probabilmente che la loro iniziativa avesse una chance in votazione popolare. Keystone / Peter Schneider Le operazioni di ricerca dell’ultimo membro di un gruppo di sei sciatori scomparsi nelle Alpi svizzere a metà marzo. Cinque persone sono già state trovate morte. Keystone-SDA Rappresentanti del mondo contadino si riuniscono in segno di protesta il 22 marzo 2024 a Ersingen, nei pressi di Kirchberg, nel Canton Berna. Keystone / Alessandro Della Valle Le Anziane per il Clima esprimono la loro soddisfazione dopo la sentenza della Corte europea dei diritti umani, che ha dato ragione all’associazione e condannato la Svizzera per inazione climatica. Keystone / Jean-Christophe Bott Un robot che utilizza l’intelligenza artificiale è esposto in uno stand durante il Vertice Globale AI for Good dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU) a Ginevra, il 30 maggio 2024. Afp Or Licensors Il bagliore dell’aurora boreale nel cielo sopra il villaggio di Daillens, nel Canton Vaud, il 10 maggio 2024 Keystone / Laurent Gillieron I caccia F/A-18 si riforniscono di carburante durante un’esercitazione di atterraggio e decollo sull’autostrada A1 tra Avenches e Payerne, nel Canton Vaud, il 5 giugno 2024. Afp Or Licensors La tradizionale foto durante il vertice sulla pace in Ucraina tenutosi sul Bürgenstock il 15 e 16 giugno. La presidente della Confederazione Viola Amherd controlla che tutto sia in ordine. Keystone / Eda / Pool / Alessandro Della Valle L’artista svizzero Nemo, vincitore dell’Eurovision Song Contest, si esibisce nella sua città natale di Bienne il 17 giugno. Afp Or Licensors Dopo le intemperie che a inizio luglio hanno colpito la Valle Maggia, in Ticino, Elio Biadici fa una telefonata dalla sua stalla distrutta. Keystone / Michael Buholzer Sostenitori della nazionale svizzera di calcio prima del quarto di finale contro l’Inghilterra il 6 luglio 2024 alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf. 2024 Anadolu I fan di Taylor Swift aspettano con ansia che la loro cantante preferita si produca sul palco dello stadio Letzigrund di Zurigo il 9 luglio. Keystone / Ennio Leanza Un tuffo nella Limmat il 14 luglio. Keystone / Gaetan Bally La capsula Sarco che consente a una persona di morire in pochi secondi con il semplice tocco di un pulsante è presentata in una conferenza stampa a Zurigo il 17 luglio. Keystone / Ennio Leanza L’americana Gabrielle Thomas taglia il traguardo davanti alla giamaicana Niesha Burgher e alla svizzera Mujinga Kambundji (sulla destra) nella batteria dei 200 metri alle Olimpiadi di Parigi il 4 agosto 2024 Afp Or Licensors Turisti ebrei ortodossi passeggiano sulle rive del lago a Davos il 26 agosto. Keystone / Gian Ehrenzeller Un giocatore di hornuss in azione durante una partita al 40° Festival svizzero, il 31 agosto 2024 a Hoechstetten, nel Canton Berna. Afp Or Licensors L’artista francese Henri Matisse è agli onori alla fondazione Beyeler a Riehen, vicino a Basilea, il 20 settembre. Afp Or Licensors Agenti di polizia durante un’operazione fuori da una struttura di assistenza post-scolastica a Zurigo Oerlikon il primo ottobre. Un uomo di 23 anni ha aggredito con un coltello un gruppo di bambini, ferendone gravemente uno. Keystone / Michael Buholzer Da anni non si assisteva a nevicate così forti a fine novembre in Svizzera. Keystone / Alessandro Della Valle La neve caduta abbondantemente il 21 novembre ha causato il caos sulle strade. Keystone / Philipp Schmidli Dopo essere stata eletta l’11 dicembre alla presidenza della Confederazione, Karin Keller-Sutter incontra i due cani San Bernardo di cui è madrina. Keystone / Alessandro Della Valle Dei lavoratori controllano una condotta della centrale elettrica sotto il letto del lago di Grimsel. Keystone / Gaetan Bally La consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider fa da baby-sitter alla figlia della consigliera nazionale Sarah Wyss. Keystone / Peter Klaunzer In molte regioni della Svizzera, quest’anno il Natale è stato bianco. Keystone / Alessandro Della Valle Fotografia 1

